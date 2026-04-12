Exigencias irrazonables de EEUU hicieron fracasar negociaciones en Pakistán, afirma Irán

«La delegación iraní negoció sin descanso y de manera intensiva durante 21 horas para defender los intereses nacionales del pueblo iraní. Pese a las diversas iniciativas de su parte, las exigencias irrazonables de la parte estadunidense impidieron que las negociaciones avanzaran», publicó en Telegram la televisión IRIB.

La cancillería de Irán afirmó que nadie esperaba que las conversaciones con Washington pudieran alcanzar un acuerdo en una sola sesión, luego del colapso de las negociaciones, mediadas por Pakistán.

«Naturalmente, desde el inicio no teníamos que haber esperado alcanzar un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa», declaró el portavoz diplomático Esmail Baqaei, citado por IRIB.

Indicó que Teherán «confía en que continuarán los contactos entre nosotros y Pakistán, así como con nuestros otros amigos en la región».

(Con información de La Jornada)

Trump amenaza con acabar con lo poco que queda de Irán tras fracaso de negociaciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este domingo con destruir a Irán después de que no se lograra un acuerdo en las negociaciones celebradas la víspera en Pakistán.

«En el momento oportuno, estamos listos para la acción y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán», escribió el dignatario en su cuenta de Truth Social.

Trump señaló que Teherán no accedió a reactivar el paso en el estrecho de Ormuz, que permanece parcialmente paralizado desde el 28 de febrero, alegando la presencia de minas, lo que el mandatario estadounidense tachó de «extorsión internacional»

«Líderes de países, especialmente de EE.UU., jamás se dejarán extorsionar», manifestó, agregando que la Armada de su nación bloquearía la entrada y salida del estrecho de «todos los buques» e interceptaría los barcos que hayan pagado peaje a Teherán para pasar por la vía, que prometió a desminar.

(Con información de RT en Español)