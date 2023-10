Estamos acompañados por el mundo (+Audio)

“Sentimos que vamos del lado correcto de la historia, estamos acompañados por el mundo”, ratificó en Conferencia de Prensa el Excmo. Señor Dagoberto Rodríguez Barrera, Embajador de Cuba en Venezuela.

El diplomático de la isla ofreció declaraciones a la prensa nacional y extranjera acreditada en este país, a propósito de la presentación este primero de noviembre en las Naciones Unidas, por trigésimo primera ocasión consecutiva, del Proyecto de Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba”.

En el encuentro, efectuado en la Casona Cultural “Aquiles Nazoa”, en Caracas, el diplomático expresó que las causas que han motivado a las Naciones Unidas en 30 ocasiones a rechazar la política agresiva del bloqueo de los EEUU contra Cuba se mantienen intactas con la Administración de Joe Biden, y van hacia la misma dirección que adoptó hacia nuestro país el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Refirió que los daños ocasionados por esa política desde marzo del 2022 hasta febrero del 2023 ascienden a 4 mil 867 millones de dólares, lo cual es una cifra muy relevante para un país pequeño como Cuba.

“Ello supone daños por 405 millones de dólares cada mes, 13 millones cada día y 555 mil dólares cada hora en este lapso de tiempo. Para muchos expertos, la economía cubana hubiera podido crecer un 9 % en su Producto Interno Bruto sin el bloqueo”, precisó.

Más adelante, puntualizó que en más de 60 años el bloqueo ha causado daños por 159 mil 85 millones de dólares y si se toma en cuenta el comportamiento del dólar con respecto al valor del oro, el costo asciende a un millón 337 mil 57 millones de dólares.

“Esta política perversa es violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos del pueblo cubano, tipifica como un delito de genocidio, reconocido en la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio previsto por la ONU desde 1948”, dijo Rodríguez Barrera, quien recordó que según las propias fuentes norteamericanas, la intencionalidad es destruir la Revolución, lograr el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las limitaciones materiales del pueblo cubano, provocar hambre, desesperación, de acuerdo con un Memorándum del 6 abril de 1960 que redactara el entonces Subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado Léster D. Mallory.

Significó que el bloqueo viola además, la Carta de las Naciones Unidas, los principios internacionales de respeto a los países, el derecho internacional y el derecho de cada Estado a la autodeterminación y la soberanía.

Por otra parte, el Embajador cubano en Venezuela significó que hay daños que no pueden ser cuantificados, y es precisamente “el daño humano que causa una política encaminada a causar sufrimiento en las personas, el 80 % de los cubanos hoy han nacido bajo el bloqueo, una política de sufrimiento que afecta en todas las esferas, la salud, la adquisición de alimentos, las compañías transportistas son perseguidas, las navieras, los barcos, un barco que toca puerto cubano no puede llegar a EEUU en 6 meses, Cuba no puede comprar aviones, pues no hay avión del mundo que no tenga al menos un 10 % de tecnología norteamericana, eso pasa también con la industria médica, el transporte, todo ello tiene muchos impactos para la vida del país”, expresó.

En otra parte de su intervención dijo que el Gobierno norteamericano ha buscado por todas las vías impedir el desarrollo turístico de la isla y la presencia de visitantes extranjeros, además de promover campañas para denigrar a la Mayor de las Antillas y fomentar la emigración irregular, a la vez que niegan la tramitación consular desde la Habana para esas personas que quieren viajar a Estados Unidos por vía legal, segura y ordenada.

DEFENDEMOS EL LEGÍTIMO DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

“Aunque Estados Unidos desoiga el clamor internacional, es muy importante seguir escuchando esa voz del planeta, que pide unánimemente que cese el maquiavélico plan de destruir a la Revolución Cubana”, declaró el Embajador, quien recordó que los daños han sido inmensos y han provocado dolor y sufrimiento para el pueblo cubano, por ejemplo en la Batalla contra la Pandemia, cuando se negó a Cuba la oportunidad de adquirir medicamentos, vacunas e insumos. Lejos de lograr una colaboración, lo vieron como una oportunidad más de derrotar a la Revolución cubana, nuestro país tuvo que encontrar vías propias para enfrentar la Pandemia, a través de la colaboración con otros países y con nuestros científicos, para salvaguardar la salud de su población”, añadió.

No obstante, reconoció que “a pesar de esta guerra económica, la decisión del pueblo cubano de seguir defendiendo su proyecto social y de desarrollo bajo estas difíciles condiciones se mantiene intacta (ningún pueblo ha tenido condiciones tan difíciles), mientras que la resistencia creativa continuará por los años que sea necesario. Sentimos que defendemos nuestro legítimo derecho a la autodeterminación, a la soberanía, a ser lo que queremos ser, a pesar de estas políticas y estas presiones de la máxima potencia contra Cuba, ellos le llaman política de máxima presión, que aplican también contra Venezuela, y lo hacemos porque sentimos que estamos del lado correcto de la historia, porque tenemos el derecho inalienable de hacerlo, porque nos sentimos acompañados por el mundo”, recalcó.

Dijo Dagoberto Rodríguez que el pasado año se tuvo el apoyo casi unánime del mundo con 185 naciones que votaron a favor de la Resolución, algo que ha acontecido en todos los últimos años, por ello “sentimos que el mundo está junto a nosotros en esta demanda, a todos agradecemos el apoyo de todos los pueblos y en especial, al pueblo y Gobierno de Venezuela, que siempre ha estado muy cerca de Cuba en esta lucha, estamos en la misma trinchera para enfrentarnos a las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno de EEUU emplea contra nuestros países”, precisó.

En la conferencia de prensa el diplomático cubano mostró su confianza en que “el día 2 de noviembre, cuando se vote la Resolución, como ha pasado en estos últimos 30 años, se volverá a constatar el apoyo casi unánime de las naciones a este justo reclamo de nuestro país, y que el mundo condene esta injusticia que no tiene parangón en la historia, que se ha aplicado contra el pueblo de Cuba en estos últimos 60 años”.

EL PUEBLO CUBANO SEGUIRÁ MUY DE CERCA ESTAS VOTACIONES

“El pueblo cubano seguirá muy de cerca las votaciones de esta Resolución, que tendrán lugar el día 2 de noviembre”, puntualizó el diplomático, ante una pregunta de la prensa.

Señaló que la mejor forma de enfrentar ese bloqueo es luchar, trabajar, resistir no solo para sobrevivir, sino para desarrollarnos en esas circunstancias adversas, “haga lo que haga EEUU saldremos victoriosos, porque es la decisión del pueblo cubano, lo hemos demostrado en estos 60 años y lo seguiremos demostrando por el tiempo que sea necesario, el bloqueo es el principal obstáculo a nuestro desarrollo, pero estamos convencidos de que tenemos que fortalecer la capacidad para vencer esas dificultades, o que algún día prevalezca la sensatez del Gobierno norteamericano y se ponga fin a esa política criminal que viola las normas y principios del derecho internacional”.

Consideró de igual manera, que hay que seguir fortaleciendo esa voz de condena, sobre todo con la necesaria unidad de nuestros pueblos del Sur, como un imperativo para el mundo de hoy.

CONTAR CON EL APOYO DE VENEZUELA TIENE UN SIGNIFICADO EXTRAORDINARIO

Valoró, asimismo, el apoyo irrestricto del pueblo y gobierno venezolanos a la condena a esta cruel política de bloqueo.

“Siempre identificamos las relaciones entre los gobiernos cubano y venezolano y de nuestros pueblos como una relación modélica, ahora se cumple un nuevo aniversario del Convenio Integral de Colaboración entre nuestros dos países, que la convirtió en una relación única, una relación basada y pensada para complementar y ayudar al bienestar de nuestra gente con nuestros propios recursos, ni Venezuela ni Cuba dan lo que les sobra, compartimos lo que tenemos, lo hacemos por la necesidad de que la cooperación internacional sea la base de las relaciones entre los países”, y añadió: “tener el apoyo y solidaridad de Venezuela tiene un significado extraordinario, como el pueblo venezolano puede estar seguro de que siempre contará con la solidaridad de Cuba para combatir la política de EEUU contra la Revolución Bolivariana, el triunfo que tendremos el día 2 de noviembre de condena a esta política será no solo el triunfo del pueblo cubano, sino el triunfo del pueblo venezolano en su lucha contra la política de los Estados Unidos”.

EL APOYO A CUBA, UNA CLARINADA

“Apostamos por la paz, por el respeto a la autodeterminación y a la soberanía”, significó el Embajador de Cuba en Venezuela, quien calificó la votación a favor de esta Resolución como una clarinada ante el mundo.

Ante la prensa acreditada ratificó que “es nuestra esperanza de que un día podamos levantarnos, despertar sin ese peso enorme que significa el bloqueo, ese día podría marcar otro sueño de los cubanos, tener una relación normal con el Gobierno de Estados Unidos, a pesar de nuestras diferencias, esa es nuestra voluntad, vivir en paz, en condiciones de una relación normal con respeto a nuestro derecho a la autodeterminación, a la soberanía, seguir presentando esta Resolución es importante para Cuba y para los pueblos del mundo”.

Dagoberto Rodríguez recordó que “el imperialismo comete todos los días atrocidades que merecen ser condenadas, el irrespeto al mundo, al derecho internacional, a la moral y la dignidad tiene que ser condenado, y la Resolución juega ese papel, ojalá prevalezca la sensatez de ese Gobierno, y entienda que no tiene sentido mantener una política que, lejos de alcanzar ese objetivo supuesto que se traza, lo que hace es dañar a personas y poblaciones enteras, y violar todos los derechos de los seres humanos, el derecho a la vida, a la paz, la salud, la alimentación, la cultura, el deporte, por tanto votar esta Resolución es una clarinada para que cada año se escuche ante el mundo que el comportamiento de ese Gobierno debe ser detenido”, concluyó.