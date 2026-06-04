Es abrumador el rechazo a agresión militar contra Cuba, afirma Canciller

El titular del Ministerio de Relaciones citó en la red social X los resultados de una investigación del organismo, la cual indica que el 90,1 por ciento (%) se manifestó contra la amenaza militar y solo el 9,9% la respaldó.

Los datos demuestran que "la paz es mayoría. La soberanía es mayoría", aseguró Rodríguez Parrilla.

Señaló que la propaganda del gobierno de Estados Unidos intenta hacer parecer inevitable una opción minoritaria: disfrazar la agresión como “liberación”, las sanciones como “ayuda” y la intervención como “transición”.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia cubana, la intervención militar no es una demanda de los pueblos, sino una narrativa fabricada desde los centros de poder para justificar lo injustificable.

América Latina y el Caribe no son patio trasero ni campo de batalla de nadie. Es Zona de Paz, concluyó.

A finales de mayo, el jefe de la diplomacia cubana denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU los intentos de Washington por legitimar una acción militar contra la mayor de las Antillas, como la instrucción de cargos penales contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución.