En Yaracuí, pasión por la excelencia (+Audio)

En el Estado de Yaracuy se vela hasta el último detalle por la salud de los pacientes.

Expertos cubanos y venezolanos, unos de más experiencia, otros más jóvenes, se encargan de garantizar estos servicios con profesionalidad y alta dosis de amor.

La Doctora venezolana María Valderrama es hoy la Directora del Área de Salud Integral Comunitaria “San Felipe 2”, en la misma capital del Estado. Con ella dialogamos luego de un recorrido por el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Wilfredo Conejero”, de referencia en esa región.

Ella refiere que la clave de los resultados se encuentra “en la articulación cubano-venezolana.

Como todos los CDI del Estado, trabajamos unidos con los especialistas de la Misión Médica Cubana, funcionan muchos servicios, entre ellos Ecografía, Rayos X, Laboratorios de Diagnóstico con Tecnología del Sistema Ultramicroanalítico SUMA, además, tenemos el quirófano activo donde hicimos recientemente intervenciones quirúrgicas en una Gran Jornada Nacional, y aquí se operaron 44 pacientes con problemas renales, en un trabajo conjunto con médicos venezolanos y la Misión Médica Cubana, con el respaldo del Sistema Público de Salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes”, explica la directiva, quien añade que los indicadores sanitarios han mejorado en el Estado, donde existen 22 centros de salud y una base de misiones mixtas con médicos de los dos países.

Precisamente, obtuvimos el testimonio de la especialista cubana Mariela Corzo Vázquez, Licenciada en Enfermería con perfil de Anestesiología y Reanimación, quien participó en la Jornada Quirúrgica que tuvo como sede el CDI “Wilfredo Conejero”, lo cual calificó como una experiencia enriquecedora.

“Se atendieron pacientes renales, con patologías complejas y sensibles, se les implantó una fístula arteriovenosa, que proporciona mejor calidad de vida y menos riesgo en las diálisis. Todo fluyó con buenos resultados, trabajamos unidos cubanos y venezolanos, lo cual permitió que el trabajo finalizara con buenos resultados”, significó la colaboradora cubana.

Más adelante precisó que siempre se hace una coordinación entre el especialista en Anestesia y el personal de Enfermería. “Hicimos un procedimiento con anestesia infiltrativa local y realizamos el monitoreo constante de estos pacientes en el transcurso de la cirugía, todo concluyó satisfactoriamente”, puntualizó.

También resaltó que es un honor “saber que aportamos un granito de arena en la formación de personal que hoy nos dirige, como esa Doctora venezolana que asume cargos de dirección en al Área de Salud, y lo ha hecho con la máxima responsabilidad”.

Es una ética que no se abandona y que hoy se agradece. Ahí está el testimonio de Celia Rojas, madre de la paciente Yoselí Llaves, a quien entrevistamos cuando acompañaba a su hija, a quien acababan de ingresar por un cólico renal.

En sus declaraciones apuntó que “la trajimos a este lugar por la atención que hay aquí, siempre me ha gustado el trato de los doctores de Cuba, tratan de cumplir los favores que uno les pide, a mí me hicieron hace poco una cirugía y fue excelente, con mucha profesionalidad y cariño, me hicieron un electrocardiograma y el resto de los análisis. Estoy muy agradecida de ellos, tienen un trato especial con los pacientes, son muy amables y tienen una alta responsabilidad”.

Por eso y por muchas razones, la Doctora venezolana Maria Valderrama, Directora del Área de Salud Integral Comunitaria San Felipe 2 siente mucho orgullo por haber sido formada por especialistas de la isla.

“Yo tengo nueve años de graduada como médico integral comunitario, soy de la Tercera promoción, fui formada por médicos cubanos, lo cual me aportó mucha experiencia y buena preparación, somos médicos integrales, y llegamos a las comunidades con los médicos cubanos desplegados por todo el territorio, yo aprendí mucho de cirujanos, traumatólogos, y otros especialistas, adquirimos más sensibilidad, de acercarnos al enfermo, sentir y padecer lo que vive el paciente, y trabajar por mejorar la calidad de vida de cada persona que acude a cada centro de salud”, concluye.

Así, en Yaracuy, reinan la pasión y la ética médica para velar hasta el último detalle por la salud de los pacientes.