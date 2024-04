En Venezuela, reconocimientos y compromisos renovados de jóvenes colaboradores, en nuevo aniversario de la UJC (+Audio)

Las nuevas generaciones de colaboradores festejaron la efeméride en un encuentro que inició con la lectura de una misiva enviada a la Misión Médica Cubana por la Doctora Magaly Gutiérrez Viña, Ministra del Poder Popular para la Salud de la nación hermana, quien agradeció la labor internacionalista en tierra bolivariana.

Durante la jornada, efectuada en Ciudad Caribia, cerca de Caracas, se debatieron asuntos vitales para la organización, sobre todo lo relacionado con el legado de héroes y mártires de la Patria, la importancia de beber en la savia de la historia, las huellas de la Misión Médica en Venezuela en su vigésimo primer aniversario, las experiencias de los jóvenes internacionalistas y temas de la actualidad nacional e internacional, entre otros.

Un momento cumbre fue el intercambio de los Pinos Nuevos con los iniciadores de la colaboración como símbolo de continuidad.

A propósito, el Doctor Abel Piñero González, Jefe del Centro de Diagnóstico Corpo Salud en Miranda, fundador de la Misión Médica en la Patria de Bolívar y Chávez, quien acumula ya cinco misiones en su vida, declaró muy emocionado: “El gran compromiso de la juventud que está en Venezuela cumpliendo misión es mejorar los indicadores de salud, involucrarse en las proyecciones del Programa de Salud 2024, revolucionar el programa Barrio Adentro II, hacer las pesquisas médicas, el casa a casa, para elevar los indicadores de salud y garantizar el bienestar de este pueblo”.

También transmitió un mensaje: “seguir trabajando para que nuestra Patria sea mejor, el compromiso de estos jóvenes de hoy es el mismo que tuvimos nosotros cuando llegamos hace dos décadas a este proyecto de amor, y me emociona mucho, porque todos defendemos el mismo ideal”.

La joven Doctora Dolores Elizabeth Lugo Guerrero, asesora de Estomatología del mismo Estado, también expresó sus sentimientos sobre este diálogo de generaciones.

“Como dignos herederos del proceso revolucionario, el principal compromiso es mantener las conquistas de la Revolución, ser protagonistas de este momento histórico, en el caso nuestro, nuestra responsabilidad es llevar salud a la población venezolana, y mi principal mensaje para el mundo es que tenemos una juventud comprometida, con la cual se puede contar, estamos dispuestos a darlo todo por la obra revolucionaria”, dijo.

El acto central por la importante fecha fue presidido por Juan Domínguez Pérez, Jefe del Grupo de Trabajo Nacional, Rodrigo Rodríguez, Jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales de la Embajada de Cuba en Venezuela y el Doctor Yusleivy Martínez Carmona, Jefe de la Misión Médica de Cuba.

La ocasión fue propicia para otorgar el Sello Toda la Gloria a jóvenes colaboradores con notables resultados e integralidad. Asimismo, un grupo recibió el Sello 26 de abril, el cual es concedido por la Misión Cultura Corazón Adentro a quienes se destacan en su contribución al desarrollo artístico.

Un momento emotivo fue la entrega del Trofeo de la Unidad y la Victoria a Miguel Guerra Guerra, quien concluye exitosamente su responsabilidad como Activista Nacional de la Juventud, a quien, además, se le otorgó el Botón de la Solidaridad por parte de los jóvenes del Movimiento solidario Cuba-Venezuela.

Yennis Silot Matos, quien ocupará el cargo en esta nueva etapa, habló en nombre de la juventud cubana que brinda sus servicios en Venezuela.

“Seamos los principales protagonistas en el empeño de cumplir nuestros objetivos de trabajo, perfeccionemos la calidad de las consultas, hagamos del casa a casa la estrategia perfecta para llegar al pueblo humilde que tanto necesita de nosotros, aprovechemos cada jornada de salud para evaluar integralmente al paciente, sigamos con el método de prevenir enfermedades, tengamos a mano siempre el diagnóstico oportuno”, enfatizó.

Finalmente la líder juvenil subrayó: “este es el momento que nos ha tocado vivir, y es el momento para defender la Patria y nuestros ideales revolucionarios, no más guerras, no más hambre, no más miseria, no más bloqueo, globalicemos el amor, la paz, la salud, la solidaridad y la esperanza, sigamos siendo el ejército de batas blancas que hoy ha sido capaz de cambiar el mundo, confiamos en ustedes, sigamos creando nuestra felicidad”, concluyó emocionada.