En La California Sur, servicios de excelencia y el orgullo de un joven médico cubano (+Audio)

El Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “La California Sur” en el municipio Sucre, del Estado venezolano de Miranda es una institución grande, donde se respira la excelencia y la alta calidad de los servicios que allí se reciben.

Por eso, la alta afluencia de pacientes, no solo de quienes viven en ese sector, sino que hasta allí llegan personas de otros lugares debido al prestigio bien ganado por un colectivo de más de 40 especialistas cubanos que se empeñan en dar lo mejor de sí cuando se trata de algo tan sagrado como la salud.

El Doctor Roy de la Peña González, médico de comunidad, jefe de ese CDI afirma que allí se atiende «una población grande, de alrededor de 5 mil pobladores, estamos en el municipio Sucre, pero también atendemos pacientes de otros lugares, que llegan desde otras parroquias y comunidades como Petare, Palo Verde, 4 de febrero, que prefieren nuestra asistencia que ha ganado el reconocimiento del pueblo».

En el CDI “La California Sur” se ofrece una amplia gama de servicios con alto nivel, entre ellos ecografía, endoscopia, oftalmología, medicina interna, rehabilitación, odontología, logopedia, podología y se cuenta con rehabilitadores que atienden a las personas en el gimnasio.

Además, se desarrolla la labor docente, pues se preparan estudiantes de Venezuela en diversas especialidades para garantizar el relevo.

Pero también es un Centro de Diagnóstico Centinela, que se ocupa de la propia salud de los colaboradores cubanos que allí son atendidos e ingresados si requieren asistencia médica.

«Es CDI centinela, se ingresan los colaboradores enfermos, vemos sus problemas, incluso sus complejas situaciones familiares, porque esta es una misión sacrificada y nos apoyamos entre todos, nosotros consideramos, no solo por nuestros criterios, sino por la opinión de los pacientes, que este es un servicio de excelencia», manifiesta.

No hay orgullo mayor para este colectivo que saber, cada mañana, que sirven a una población agradecida.

«Esa calidad nos ha dado prestigio en la población venezolana, vienen a buscarnos de otros lugares, hemos ganado en credibilidad, dejando muy claro que la misión médica cubana esta acá para dar salud, preservar la vida de los colaboradores y garantizar el futuro del pueblo venezolano», puntualiza el Doctor Roy de la Cruz.

En diálogo con este joven holguinero, quisimos conocerlo más, saber de la trayectoria de un médico cubano de 33 años que en Venezuela ha cumplido con los sueños de un internacionalista, un profesional que cada día siente el orgullo de servir en una tierra hermana.

Esta es parte de su historia que narró en breves palabras.

«Llegué el 2 de agosto 2022, donde fui ubicado en el Estado Trujillo, allí asumí varias tareas con respecto al funcionamiento de los servicios. Hace cuatro meses estoy en el Estado Miranda, antes fui vicecoordinador docente en el CDI El Ingenio, y ahora en este CDI llevo 2 meses como jefe, llevando adelante la tarea con mucha responsabilidad; sobre todo pretendemos que cada uno de los servicios que ofrecemos brinden nuestro amor al pueblo venezolano”.

El Doctor Roy de la Peña Retos vence cada día muchos retos para cumplir el encargo que han puesto sobre sus hombros.

«A mi edad de 33 años, agradezco la confianza depositada en mí para asumir la dirección de este CDI, uno no es capaz de imaginar hasta dónde puede llegar hasta que te ponen desafíos por delante, y ha sido posible por el colectivo que dirijo, ha sido difícil alejarse de la familia, cada día consulto con mis padres que son dirigentes en la isla, ellos me guían, me aconsejan, y he sentido el apoyo de la dirección de la Misión Médica en el Estado Miranda, no estoy solo, de eso le puedo dar fe cada día que pasa».

Así se vive cada minuto en el CDI “La California Sur”, donde hay servicios de excelencia y el orgullo de un joven médico cubano que asegura que, con su colectivo nunca estará solo.