En el mundo festejan los 70 años del Moncada

La acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de valerosos jóvenes cubanos liderados por el Comandante en Jefe, Fidel Castro, es recordada en varios países de los cinco continentes.

A la redacción de Granma llegan reportes de cientos de lugares donde este fin de semana se realizaron iniciativas para conmemorar el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y contra el bloqueo a Cuba.

Prensa Latina informó que mexicanos y cubanos marcharon hasta la embajada de Estados Unidos, convocados por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes José Martí.

El contingente, explica la nota, salió desde el Monumento a Benito Juárez en la Alameda Central, hasta embocar al Paseo de la Reforma y llegar al frente de la sede diplomática, ubicada a unos metros de la columna del Ángel de la Independencia.

Con una jornada cultural, el Movimiento Argentino de Solidaridad (MasCuba) y la Unión de Residentes Cubanos celebraron también la efeméride y planean para el 29 y 30 de julio realizar una caravana contra el cerco norteamericano en Lanús, provincia de Buenos Aires y una gala en la Casa de la Amistad Argentino Cubana de esa ciudad capital.

Desde Venezuela se prepara un contingente de amigos solidarios para participar en los actos en Santiago de Cuba, donde también estarán las brigadas Juan Rius Rivera de Puerto Rico; la Latinoamericana y Caribeña, el grupo de IFCO-Pastores por la Paz y otro especializado nombrado Caravana de Brasil.

Según Cubaminrex, en Burkina Fasso se celebró un encuentro con jóvenes de la Universidad capitalina Joseph Ki-Zerbo, con la participación de funcionarios de la Embajada y la jefa de la Brigada Médica Cubana, Mabel Monteagudo.

La actividad sirvió para dar inicio a la jornada patriótico-cultural, que se extenderá hasta el 13 de agosto, cuando varias agrupaciones solidarias festejarán el aniversario de la Revolución del 4 de agosto, que lideró Thomas Sankara y el aniversario 97 del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

En Gambia, la Brigada Médica Cubana divulgó una declaración que hizo patente su compromiso sagrado de defender la Revolución hasta las últimas consecuencias: «La dignidad y el decoro del pueblo cubano no tienen precio, no están a la venta, no renunciaremos jamás a los valores y principios que crecieron con el sacrificio de varias generaciones de cubanos valientes, que espontáneamente lucharon por una Cuba Libre e Independiente».