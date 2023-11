En Anzoátegui, centinelas de la salud de venezolanos y de colaboradores cubanos (+Audio)

Desde que se llega a este sitio se respiran aires de familia, profesionalidad y entrega. Por tantos atributos, y porque está en un sitio céntrico y cuenta con especialistas muy bien preparados y otras condiciones imprescindibles, está declarado como CDI Centinela, pues allí se atiende al pueblo venezolano, y también a los colaboradores cubanos que en Anzoátegui o en otros Estados cercanos necesitan ser atendidos por cualquier deterioro en su salud.

La responsabilidad es muy alta, explica su jefe, el doctor Alexander Pérez Figueredo, quien precisa que la entidad cuenta con una brigada de 50 colaboradores, especialistas de diversas ramas.

“Este CDI tiene características diferentes, es un CDI centinela y regional, además de prestar servicios con calidad al pueblo venezolano, una de las misiones que tenemos acá es velar por la salud de nuestros colaboradores, atendemos a nuestros propios colegas que por diferentes patologías requieren de hospitalización. Aquí vienen del Estado Bolívar, Nueva Esparta y Sucre, donde reciben toda la atención para su restablecimiento”, señala el experto.

En el centro hay servicios de Oftalmología, Traumatología, Cirugía General, Ecografía, también se se cuenta con la presencia de especialistas en Medicina Interna, Terapia Intensiva, Rayos X, Laboratorio Clínico, Laboratorio especializado SUMA; asimismo, una Sala de Rehabilitación con fisiatras y otros especialistas para atender de manera integral a los colaboradores, y todos estos servicios también están en función del pueblo venezolano.

Pero también está habilitado un Salón Quirúrgico, muy necesario para su misión esencial.

“Este centro es un CDI quirúrgico, pues tiene buena posición geográfica y mayor confort, está en la propia capital, cuenta con un salón de operaciones para cualquier emergencia que presente un colaborador, por eso están todos los especialistas necesarios. Aquí se han dado casos de colaboradores que han sido hospitalizados, se han intervenido de urgencia, y se han recuperado satisfactoriamente, lo cual nos enorgullece”, señala el doctor Alexander Pérez.

La Licenciada y Máster en Enfermería, Antonia Nieves Núñez, tiene historias en este tiempo de colaboradora internacionalista.

“El funcionamiento de nosotros marcha como un reloj, desde que llega el paciente lo recibimos, lo trasladamos, y cumplimos todas las normas y procedimientos para estos escenarios, las patologías más frecuentes que operamos aquí son las hernias inguinales, lipomas, y en los colaboradores asumimos cualquier cirugía de urgencia”, aclara la enfermera instrumentista de salón.

Nieves Núñez significa que la brigada que trabaja en el Salón de Operaciones está compuesta por la Jefa del equipo, anestesista, cirujanos, ortopédicos, instrumentistas y una técnica de anestesia, “trabajamos las 24 horas del día, y siempre listos para cualquier tipo de urgencia, y sí, hemos tenido casos graves, pues no estamos exentos de las complicaciones, pero trabajamos para no llegar a extremos, siempre hemos salido con buenos resultados”, añade la Máster en Enfermería.

¿Qué se siente cuando se ve la recuperación de un colega?

“Todos sentimos satisfacción, todo el colectivo del CDI se alegra mucho cuando tenemos una operación exitosa, para nosotros es un honor que el paciente se recupere, que salga bien, que diga que está agradecido, que nos bendiga siempre y por la parte nuestra siempre estamos felices, porque no solo trabajamos para los colaboradores, sino para todo el pueblo venezolano”, responde con la felicidad reflejada en su rostro”.

Según su director, al centro acuden pacientes con diversas patologías muy bien identificadas.

“Los colaboradores llegan fundamentalmente con infecciones urinarias, y en Cuerpo de Guardia trabajamos de conjunto con médicos venezolanos, los pobladores acuden a la institución con enfermedades agudas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias, y son atendidos de inmediato.

Cuando hay que hospitalizarlos los remitimos a otra entidad, tenemos una sala de ingreso destinada a los colaboradores, y otra sala que funciona como pre y post operatorio, asimismo se le presta servicios de cirugía general al pueblo venezolano, los pacientes se ven por los especialistas, traumatólogos y cirujanos, y después se chequean en la consulta de anestesia”, apunta el doctor Alexander.

Según otras precisiones, el CDI “Camilo Cienfuegos” en Campo Claro tiene, además, una Sala de Rehabilitación y un Centro Oftalmológico anexo, donde a los pacientes operados se les ofrece servicios de óptica y se les aplica láser. También la Brigada se extiende hacia los 18 consultorios, cinco son atendidos por médicos cubanos y el resto por especialistas venezolanos, 15 son consultorios populares y 3 son catalogados como bases de misiones, y como un hecho a destacar, todos los especialistas se insertan en trabajos comunitarios integrados en los lugares más alejados de la región.

De acuerdo con el jefe del CDI, doctor Alexander Pérez Figueredo, el agradecimiento es infinito: “los pobladores que han sido atendidos nos agradecen siempre, hay historias de gratitud de ellos por la atención que reciben acá, que es gratuita y de calidad, son personas de bajos recursos y siempre tienen palabras de aliento y amor hacia nosotros”.

Ahí está el testimonio de la doctora Yanetsi Miranda González, de la provincia Artemisa, quien labora en el CDI Fogades “Fabricio Ojeda”, de Anzoátegui, ella estaba ingresada en el momento de nuestro recorrido, y según sus propias declaraciones “estoy hospitalizada porque amanecí con el ojo rojo, con mucho dolor, y me diagnosticaron uveítis (inflamación del ojo), me han hecho todos los complementarios y me han tratado con cariño. Siento mucha confianza de mis colegas, porque están bien preparados, te hacen sentir como en casa, como en familia, mi recomendación es que sigamos con la excelencia tal y como como nos preparamos en Cuba, y que sigan brindado ese amor que tienen todos”, señala.

Por eso el doctor Alexander Pérez Figueredo, procedente de Media Luna, en la provincia Granma, a punto de cumplir su misión, regresa a la Patria con muchos sentimientos encontrados.

¿Qué significa haber dado su profesionalidad y amor en este país?

“Ha sido un privilegio, un honor estar en este país y seguir el legado de Chávez y Fidel, iniciadores de esta colaboración, ya voy a cumplir los 36 meses aquí, (tres años), estoy preparando a otro compañero, nos encontramos en el proceso de entrega para volver a la Patria, en este periodo me han sucedido muchas cosas, trabajé intensamente en el enfrentamiento a la COVID, incluso durante tres meses de la pandemia laboré en Cuba, y regresé posteriormente a esta nación hermana.

“Me siento orgulloso y útil con lo que hago. Venezuela me ha ayudado mucho, he aprendido mucho, he trabajando en la docencia, donde uno se va superando cada día también en la parte académica, por otra parte asumí la tarea de Jefe del CDI y esto me ha enseñado, además, a cumplir tareas administrativas. Me siento hoy más preparado. Mis familiares están orgullosos y esperándome con la misión cumplida”, afirma muy feliz.

Así, con esas luces, decimos adiós al Centro de Diagnóstico Integral “Camilo Cienfuegos” (Campo Claro) en Anzoátegui, entidad centinela de la salud de los colaboradores cubanos y del pueblo venezolano.