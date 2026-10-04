Elecciones generales en Brasil: más de 158 millones de ciudadanos votan este domingo (+Video)

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en unas elecciones generales que definirán la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, las gobernaciones y los legislativos estatales.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), el padrón está compuesto por 158 millones 765 543 electores. De ese total, 157 millones 846 667 votarán en 5 571 municipios del país, mientras que 918 876 ciudadanos residentes en el extranjero ejercerán su derecho al sufragio desde 186 ciudades del mundo.

Seis elecciones en la urna electrónica

Cada elector deberá participar en seis votaciones, en el siguiente orden: diputado federal, diputado estatal o distrital, senador —para dos escaños—, gobernador y presidente de la República.

En total, están en disputa 513 diputaciones federales, 1 035 diputaciones estatales, 24 diputaciones del Distrito Federal, 54 cargos de senador, 27 gobernaciones —26 estados y el Distrito Federal— y la Presidencia de la República, detalla PL.

Los 54 escaños del Senado representan dos tercios de las 81 plazas de la Cámara Alta, ya que se elegirán dos senadores por cada estado y por el Distrito Federal.

Las elecciones presidenciales y de gobernadores podrían resolverse en segunda vuelta si ninguna candidatura obtiene más de la mitad de los votos válidos. El eventual balotaje está previsto para el 25 de octubre.

Doce candidaturas buscan la Presidencia

Un total de 12 candidaturas, aprobadas por el TSE, compiten en la primera vuelta por el Palacio de Planalto. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, busca alcanzar un cuarto mandato y tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

También participan Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático; Romeu Zema, de Nuevo; Renan Santos, de Misión, y Augusto Cury, de Avante.

La papeleta presidencial se completa con Clariana Barão, de Democracia Cristiana; Edmilson Costa, del Partido Comunista Brasileño; Hertz Dias, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado; Rui Costa Pimenta, del Partido de la Causa Obrera; Samara Martins, de Unidad Popular, y Wilson Grassi, de Demócrata.

São Paulo concentra el mayor número de votantes

São Paulo es el principal colegio electoral del país, con 34,1 millones de electores, una cifra equivalente a más de una quinta parte del padrón nacional.

Le siguen Minas Gerais, con 16,4 millones; Río de Janeiro, con 12,9 millones; Bahía, con 11,3 millones, y Paraná, con 8,6 millones. En conjunto, estos cinco estados reúnen más de 83,2 millones de votantes, el 52,45 % del total nacional.

Por regiones, el Sudeste concentra cerca del 42 % del electorado, mientras que el Nordeste representa más del 27 %. Solo São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro agrupan casi cuatro de cada 10 electores brasileños.

Horario de votación y divulgación de resultados

Las urnas funcionarán de 08:00 a 17:00, hora de Brasilia, en todo el territorio nacional. Los electores que permanezcan en fila a la hora del cierre podrán votar.

En los estados con otros husos horarios se aplicarán ajustes para mantener el mismo horario de referencia nacional.

La transmisión de los boletines de urna y la divulgación de los resultados podrán comenzar a partir de las 17:00, inmediatamente después del cierre de la votación. Los datos serán actualizados conforme sean recibidos y procesados por la Justicia Electoral.

El voto es obligatorio para la mayoría de los adultos

El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados mayores de 18 y menores de 70 años. En cambio, es facultativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70.

Quienes estén obligados a votar y no lo hagan deberán justificar su ausencia o pagar la multa correspondiente. Mientras mantengan su situación irregular, podrían enfrentar restricciones para realizar determinados trámites públicos.

Los brasileños residentes en el exterior votarán exclusivamente para presidente y vicepresidente de la República.

La Justicia Electoral informó además que 141,3 millones de electores, aproximadamente el 89 % del padrón, cuentan con identificación biométrica registrada. Sin embargo, las personas habilitadas podrán votar aunque no tengan sus datos biométricos incorporados.

El sistema de voto electrónico permite consultar posteriormente los boletines de cada urna y contrastarlos con la totalización difundida por el TSE, como parte de los mecanismos de transparencia y auditoría del proceso electoral.