EE.UU. registra casi 55 millones de votos anticipados

Según las estadísticas, este año el voto anticipado alcanza números récord. Supera los 46 millones registrados antes de los comicios de 2022 y muestran un aumento de la participación de manera presencial.

El Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida reveló que existe un aumento de la participación previo a la jornada electoral, con más de la mitad de las papeletas emitidas de manera presencial.

Del total contabilizado, más de 28 millones 133 mil votos fueron depositados en centros habilitados, mientras que el resto son papeletas enviadas por correo y devueltas a las autoridades electorales.

Tal incremento ocurre en una contienda que definirá la composición del Congreso federal y lo que sucederá durante la segunda mitad de este mandato de Trump.

Para esta ocasión se observa una amplia movilización del electorado latino que después de ser crucial en la victoria de Trump en noviembre de 2024 está inclinándose hacia el lado demócrata.

Citada en la prensa local, la presidenta de la organización Voto Latino, María Teresa Kumar, describió el alcance de esta participación durante una conferencia virtual.

A menos de 24 horas de que arranquen los comicios intermedios, el mercado de predicciones más grande del mundo, Polymarket, señala que existe un 95 por ciento de posibilidades de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes y da apenas seis por ciento a los republicanos de retener su control.

Durante las elecciones de mitad de mandato se renovarán los 435 asientos de la Cámara Baja y 35 de los 100 de la Cámara Alta. También se elegirán 36 gobernadores en igual cantidad de estados, así como en tres territorios.

Además, los votantes definirán durante la jornada de este martes otras autoridades locales y estatales.