Doctoras jóvenes en Bolívar, a la altura de su tiempo (+Audio)

La impronta de las mujeres en la Misión Médica Cubana en esta tierra hermana es palpable por doquier. Ellas son protagonistas, están en lugares de difícil acceso, dirigen instituciones médicas, comparten momentos difíciles y alegres, nostalgias y añoranzas y el orgullo del deber cumplido. Marlen Kindelán MacDonald, reside en la provincia de Cienfuegos y es natal de Las Tunas.

Casi 40 meses en esta nación hermana han curtido el carácter y la preparación de esta joven, que dirige el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Quirúrgico “La Victoria”, del municipio San Félix, en el Estado Bolívar, lo cual asume como un gran reto que la hace crecerse cada día.

“Mi experiencia ha sido maravillosa, es muy grande el reto de dirigir un CDI Quirúrgico con varios especialistas, prácticamente estoy dirigiendo un hospital con servicios de ecografía, anestesia, traumatología, rehabilitación, cirugía con la realización de operaciones muy complicadas y allí hemos estado al frente como galenos cubanos preparados en la isla, fortaleciéndonos en nuestra experiencia laboral, es la primera vez que dirijo una institución, pero ha sido maravilloso llegar a poblados con nuestro trabajo comunitario y preventivo, llevando salud a lugares de difícil acceso y viendo el agradecimiento de la población”.

También la Doctora Lenia Pavo Blanco, de Santiago de Cuba, especialista en Medicina General Integral y diplomante en Terapia Intensiva, con 28 años de edad, está en el Centro de Diagnóstico Integral Escuela “Los Olivos”, en Puerto Ordaz, del mismo Estado Bolívar, a donde llegó el 24 mayo de este año.

“El CDI atiende personas de diversas clases sociales, pero sobre todo pobres, su objetivo es aumentar el índice hospitalario, los servicios de hospitalización y terapia intensiva, los que acuden son pacientes de bajo ingreso económico, pero muy agradecidos, dicen que nosotros nos acercamos a ellos, los palpamos, y es que así nos formó la Revolución, los venezolanos son personas muy agradecidas con Cuba y con el Comandante Hugo Chávez, y cuando llegan no falta la frase de cariño “Buenos días, Doctora, ¿cómo está?”, una niña nos abraza y nos da las gracias, otro adulto mayor que te dice “gracias por lo que hace”, y aquel que nos dice “Si no fuera por ustedes. ¿Qué sería de nosotros”, por eso quiero dar lo mejor de mí como cubana y santiaguera, como ser humano más sensible y como profesional formada por la Revolución”, asevera.

Son historias de mujeres, jóvenes Doctoras que alzan el nombre de las cubanas en tierra bolivariana.

Como las anécdotas que evoca Marlén: “Lo más hermoso que he vivido es un parto en horarios de la madrugada, llegó una mamá indígena para dar a luz una bebé con un peso limite, nos movilizamos de inmediato, y lo logramos, el primer llanto del bebé fue emocionante, y lo más triste, en contraposición, fue ver fallecer a un nené en una guardia, hicimos todo lo que pudimos, tratamos de salvarlo a toda costa, intentamos reanimarlo, pero no pudimos hacer nada, fue muy duro aunque la familia en medio del dolor, agradeció nuestros esfuerzos”, significa.

Lenia también comenta sus momentos trascendentes, esos que guarda en su corazón:

“Historias ya tengo varias que te calan, recientemente dialogué con un venezolano hospitalizado que fue paciente de la Operación Milagro, él fue a la Habana para operarse y recuperó su visión, me expresó con lágrimas en los ojos que está agradecido por Cuba, con Chávez, con Fidel, con Maduro y nos dice: “gracias a ustedes”, esas historias nos llegan, tengo niños con parálisis cerebral, que los padres que no tienen como pagar y en nuestra Sala de Rehabilitación Integral se atienden y se recuperan, sus familiares nos agradecen, porque la rehabilitación es cara, y nosotros ofrecemos estos servicios gratis, como parte de nuestra misión social”.

Para ella cumplir como internacionalista “es un reto, primera vez que estoy lejos de la familia, pero orgullosa de que hayan confiado en mí, y como joven cubana y santiaguera puedo decir que la juventud se hará cargo, Fidel creyó en nosotros y la juventud está aquí para dar el paso al frente”.

Para Marlén “mientras se requiera de mis servicios, yo seguiré en Venezuela llevando salud y educación a pacientes, colaboradores, esta misión cree en nosotros, los Pinos Nuevos, y seguiremos haciendo historia acá en esta tierra hermana”.