Denuncia Canciller cubano más de 3 000 violaciones del alto el fuego en Gaza por parte de Israel

En una declaración difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la escalada de violaciones cometidas por el Ejército de Israel contra el frágil alto al fuego en la Franja de Gaza, al tiempo que reiteró el papel cómplice que desempeña el gobierno de Estados Unidos en la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino.

El Canciller cubano señaló que, a pesar de la vigencia de la tregua, las fuerzas israelíes han perpetrado «más de 3 000 violaciones desde la firma de esa primera fase del acuerdo».

Además, advirtió sobre la intención de Tel Aviv de bloquear el avance hacia la segunda fase del pacto, diseñado para establecer una solución más duradera al conflicto. «Israel aprovecha la impunidad que le brinda el gobierno de EEUU para continuar su genocidio en la Franja y la ocupación de los territorios palestinos», afirmó el titular de la diplomacia caribeña.

Las declaraciones del Canciller coinciden con los reportes internacionales que documentan un incremento de los ataques israelíes en los últimos días. Las fuerzas de defensa israelíes han reanudado sus incursiones terrestres y bombardeos aéreos, argumentando amenazas inmediatas y ataques contra sus tropas.

Las autoridades sanitarias de Gaza actualizan constantemente el número de víctimas, que asciende a más de 72,000 fallecidos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, incluyendo a decenas de personas que han perdido la vida durante el periodo de la tregua.

En este contexto, Cuba ha reiterado su apoyo a la causa palestina y su llamado a la comunidad internacional para que exija el cese inmediato de las hostilidades. La nación caribeña, que ha sido una firme defensora de una solución de dos Estados, considera que la impunidad de Israel es el principal obstáculo para alcanzar la paz en la región.