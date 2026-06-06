Cuba y Rusia fortalecen su cooperación estratégica durante el Foro Económico de San Petersburgo

Durante el encuentro con el vicepresidente del Gobierno de Rusia, Dmitri Chernishenko, ambas autoridades evaluaron el estado de los proyectos estratégicos comunes, con énfasis en el comercio, las inversiones, el transporte y la cooperación energética.

Pérez-Oliva ratificó la voluntad del gobierno cubano de profundizar los vínculos con Rusia, mientras que Chernishenko destacó el carácter histórico de la relación y el trabajo conjunto para superar los obstáculos impuestos por las sanciones internacionales.

En otro momento de la jornada, el titular cubano se reunió con el ministro de Salud de la Federación de Rusia, Mijaíl Murashko, con quien abordó las oportunidades de colaboración en el sector sanitario. Intercambiaron experiencias sobre la producción de medicamentos, la formación de especialistas y el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, áreas en las que ambos países han mantenido una cooperación fructífera durante décadas.

Pérez-Oliva asistió además a la sesión plenaria principal del foro, encabezada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y en la que participaron líderes y representantes de diversas naciones. En ese escenario, el viceprimer ministro cubano reafirmó la disposición de la isla a continuar ampliando sus lazos con Rusia y con otros socios estratégicos.

Como parte de su participación, la delegación cubana estuvo representada por el subdirector general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería de Cuba, Alejandro Simancas, en el panel “Perspectivas del desarrollo de los BRICS: transformación y nuevos horizontes”. Durante su intervención, Simancas subrayó el compromiso activo de Cuba con ese mecanismo de cooperación, al que recientemente se ha incorporado como país asociado, y defendió la necesidad de construir un orden internacional más justo, inclusivo y multipolar.

En línea con esa posición, la delegación cubana denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla, y expresó su respaldo a la declaración ministerial de los BRICS que aboga por la eliminación de esas medidas unilaterales. Pérez-Oliva calificó el bloqueo como el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y reafirmó que la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos son las vías para construir relaciones internacionales basadas en el derecho y la cooperación.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo continúa consolidándose como un espacio clave para el diálogo entre países emergentes y potencias tradicionales, y en esta edición Cuba ha logrado visibilizar sus prioridades económicas, su posición geopolítica y su firme convicción de avanzar hacia un mundo multipolar.