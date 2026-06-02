Cuba rechaza apoyo del presidente chileno José Kast a intervención militar en la isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este martes 2 de junio los recientes pronunciamientos del presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se refirió al sistema de Gobierno de la isla como una dictadura y manifestó su respaldo hacia una acción armada en la mayor de las Antillas.

A través de sus redes sociales, el Canciller cubano catalogó las declaraciones de Kast como una actitud peligrosa y confrontacional, argumentando que sus palabras evidencian una vergonzosa subordinación a dictados imperiales y un desprecio hacia el Derecho Internacional, así como a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

No sorprende que @PresidenteKast hable de dictaduras en América Latina y el Caribe, pues él las conoce muy bien, al haber apoyado la que usurpó violentamente el poder y gobernó su país por casi veinte años, provocando muertes, desapariciones y mucho daño al pueblo chileno.



Como… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 2, 2026

El jefe de la diplomacia de la isla recordó el pasado político de Kast como un pinochetista reconocido, señalando que el gobernante chileno apoyó el régimen que usurpó el poder de forma violenta en su propio país por casi dos décadas, provocando muertes, desapariciones y daños significativos al pueblo de Chile.

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Adicionalmente, el representante de la diplomacia cubana enfatizó que Cuba no representa ninguna amenaza y reafirmó que su país mantendrá su histórica postura de abogar por el respeto y la convivencia pacífica entre las naciones, rechazando cualquier tipo de imposición externa.

🚨 Díaz-Canel advierte a EE.UU. sobre amenazas militares contra #Cuba. El presidente cubano calificó de "crimen internacional" las posibles agresiones y alertó sobre un "baño de sangre". Reafirmó el derecho de Cuba a defenderse. #teleSUR #SurGlobal #AméricaLatina pic.twitter.com/FNt1cEPKNm — teleSUR TV (@teleSURtv) May 18, 2026

Rodríguez concluyó manifestando que las declaraciones emitidas por Kast no corresponden al verdadero sentimiento de los ciudadanos chilenos, con quienes Cuba mantiene profundos e históricos vínculos de solidaridad y amistad mutua.

Las amenazas de una intervención militar en Cuba son, de acuerdo con lo denunciado por el Gobierno de la nación antillana, un peligro latente. En reiteradas ocasiones, autoridades de Estados Unidos han expresado su intención belicista de «tomar el control de Cuba».

En esta misma línea, los líderes de la isla advierten sobre un «baño de sangre» y consecuencias incalculables para la región si se concreta una intervención militar.