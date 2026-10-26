Cuba celebra victoria electoral de Lula y apuesta por una mayor integración latinoamericana

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel dirigió un mensaje a Lula en el que destacó que el resultado electoral garantiza la continuidad de un camino basado en la paz, la soberanía y la justicia social.

«Estimado hermano Lula, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo», escribió.

En el mismo mensaje, Díaz-Canel aseguró que «puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña».

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

La felicitación se produjo tras la victoria de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 25 de octubre: con el 99,9 % de los votos contabilizados por el Tribunal Superior Electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,77 % de los votos válidos, mientras Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, y representante de la oposición derechista, se queda con el 48,23 % de los sufragios.

En su discurso tras ser proclamado ganador de las elecciones, hizo una clara referencia a Estados Unidos, al afirmar que «Brasil no es el patio trasero de nadie», e igualmente, anunció planes ambiciosos para la educación y el bienestar social: se comprometió a universalizar la escolarización a tiempo completo y presentó el programa «Pé de Meia»,que busca fomentar el ahorro para la jubilación, en aras de un futuro más estable para los ciudadanos del gigante sudamericano.

Destacó la importancia de invertir en nuevas áreas de desarrollo, mencionó el auge de la economía digital, la economía verde y la economía creativa. «Queremos ser un país clave en las decisiones políticas, económicas y de paz», declaró.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia del respeto y la convivencia entre las diferentes creencias. «No tengo preferencia por ninguna religión; mi preferencia es el respeto a la fe del pueblo brasileño», afirmó.

Por último, tendió la mano a la oposición, que cuenta con una mayoría en el Congreso, al manifestar: «Una vez ganadas las elecciones, ya no tendremos adversarios». Enfatizó en que, aunque no todos estén de acuerdo con su mandato, fue elegido para servir a todos los brasileños, en compromiso con la Constitución y la democracia.

Con información de Juventud Rebelde.