China realiza un nuevo donativo de 5 000 sistemas fotovoltaicos

La ceremonia de entrega se celebró en la sede del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, donde las autoridades de ambos países destacaron el alto impacto social del donativo.

Estos sistemas fotovoltaicos, gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, tienen una potencia superior a similar donativo recibido el pasado año, al alcanzar los 3,6 KWh y duplicar su capacidad de almacenamiento hasta 14,3 KWh, incrementando su eficiencia y adaptabilidad a las condiciones del sistema energético nacional.

El Viceprimer Ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga agradeció el permanente apoyo del Gobierno chino en el sector energético y remarcó su especial significado en el muy complejo escenario que vive el país.

Por su parte, el Embajador de China en Cuba, Hua Xin, expresó que en vísperas de la conmemoración del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz estos equipos de asistencia son un regalo del pueblo chino para ayudar de forma práctica a mejorar el bienestar de la población cubana.

Esta donación consolida los importantes vínculos de cooperación energética entre China y Cuba, contribuyendo al proceso de transición energética que desarrolla el país.

Participaron en la ceremonia directivos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la Unión Eléctrica de Cuba y la Embajada China en La Habana.