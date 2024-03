Chávez, renacido en el corazón de su pueblo (+Audio)

“Tuve la oportunidad de haber sido designada por el Comandante en Jefe de estar entre los tres primeros médicos que abrimos la Misión Barrio Adentro en Venezuela, después regresamos con 50 médicos que abrieron ese nuevo proyecto en el municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas, y por esa responsabilidad tuvimos la oportunidad de tener intercambios con el Comandante Chávez”, nos dice.

La Doctora Laura estuvo en tierra morocha entre los años 2003 y el 2007, cuando asumió como Vicecoordinadora, y luego como Coordinadora de la Misión Médica en el Distrito Capital, Caracas. Posteriormente cumplió importantes funciones y cargos de dirección en su provincia natal, Pinar del Río, y durante cinco años fungió como colaboradora en Trinidad y Tobago. Regresó a Venezuela a fines del pasado año, un país que considera como su segunda patria, y donde siempre renacen sus recuerdos de aquellos encuentros memorables con Chávez.

“Chávez es una figura emblemática y carismática, muy jovial, una persona que llegó a nosotros de forma sencilla, más que reunirnos con el líder de la Revolución Bolivariana sentíamos que conversábamos con un amigo, cantaba, hacia anécdotas, chistes, era incomparable, fue especial para mí haberlo conocido y cuando tuve la oportunidad de participar en intercambios más pequeños, en Miraflores, todavía eran encuentros más amenos; cuando hablaba de Fidel impactaba su rostro, sus ojos, y eso mismo era lo que reflejaba el rostro del Comandante cuando hablaba de Chávez, una relación padre-hijo, era conmovedor ver la forma en que hablaba uno del otro, se tiraba fotos con nosotros y decía “ahora se las mando a Fidel para que vea mis encuentros con médicos cubanos”, era algo distinto, tenía características muy propias, irrepetibles”, asevera la Doctora Laura.

Después de aquellos primeros encuentros en el 2003 ya la Misión había avanzado, ya estaba la Colaboración Cubana presente en varios Estados. Por su responsabilidad, esta profesional cubana volvió a ser protagonista de aquellos diálogos inolvidables con el líder bolivariano.

“Era muy cordial, nos sentíamos muy cómodos hablando con él, siempre tenía sus frases propias, se dirigía al pueblo de manera espectacular, cantaba, recitaba, tenía un gran poder de comunicación, una manera muy propia de llegar a su gente, una persona carismática”, insiste.

Laura todavía recuerda la profunda tristeza de aquel 5 de marzo del 2013, cuando el mundo conoció de la partida de Chávez hacia la eternidad.

“La pérdida de Chávez fue muy sentida para el pueblo cubano, tanto como lo sintió el pueblo venezolano, cuando falleció Chávez mi esposo estaba trabajando aquí en Venezuela y me transmitió lo que estaba viviendo la nación, era como si se hubiera perdido a alguien de la familia, sin dudas, una pérdida irreparable para América Latina”.

Ahora que regresa a Venezuela, la Doctora Laura González, madre de dos hijas, abuela de tres nietos, asegura que Chávez sigue siendo el corazón de su pueblo.

“Vemos a Chávez en el Presidente Nicolás Maduro, está renacido en la Revolución Bolivariana, porque este proceso ha seguido el camino que él labró, el amor por Chávez no ha mermado, no ha desaparecido, recientemente fuimos al Cuartel de la Montaña, nos explicaron detalles de la vida de esta gran personalidad desde que era niño, él sigue viviendo en el corazón de Venezuela, de los cubanos, sigue siendo un líder de América Latina”.

Son innumerables las virtudes de este líder que la marcaron para siempre, considera esta mujer, a quien aún se le quiebra la voz cuando menciona los nombres de dos Comandantes.

“Las cualidades que más admiro en Chávez es que, en primer lugar, es un gran estadista, su alta y singular capacidad de comunicarse con el pueblo, con intelectuales, obreros, mujeres, jóvenes, niñas y niños, gente de campo, habitantes de comunidades indígenas, tenía la capacidad de llegarle a todos, y en tercer lugar, me estremece el amor entrañable que le profesaba a Fidel”.

Más adelante, Laura no tiene dudas en una idea crucial, porque para ella “Chávez y Fidel son irrepetibles, son dos paradigmas de América Latina, con sus características muy particulares cada uno; tendrán que surgir lideres que moverán la América pero siempre con sus enseñanzas y legado, no vamos a tener un Chávez como no vamos a tener un Fidel, sin embargo, surgen otros líderes que continúan su línea y que van a seguir conduciendo a los pueblos; entretanto, nosotros tenemos que seguir defendiendo ese mundo mejor que soñaban los Comandantes”.

Para esta mujer cubanísima, Chávez no se ha ido.

“Queda el cariño por ese líder, el compromiso con el pueblo venezolano, queda el compromiso con América Latina y la responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones las razones por las cuales estamos luchando, demostrar que lo que estamos haciendo es grande, útil, estamos escribiendo historia, y eso es muy importante, así se hace la historia de los pueblos”.

Así, a once años de la partida física del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la Doctora Laura Margarita González Valdés, fundadora de la Misión Barrio Adentro, desde Venezuela, asegura que el legado del líder bolivariano se multiplica en su pueblo.