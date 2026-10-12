Cerca de un millón de brasileños abarrotan la Avenida Paulista en respaldo a la reelección de Lula

El Partido de los Trabajadores (PT) informó que cerca de un millón de personas participaron en el acto de campaña del presidente da Silva, las personas se concentraron frente al Museo de Arte de São Paulo (MASP) y ocuparon por completo la principal arteria vial de la ciudad.

Los asistentes expresaron su firme rechazo a la retirada de derechos sociales, la defensa de la soberanía nacional y la oposición frontal al intento de retorno de la extrema derecha al Gobierno de Brasil.

En contraste con la movilización popular de calle, el candidato del Partido Liberal (PL), el senador Flávio Bolsonaro, encabezó una agenda paralela reuniéndose con alcaldes en un centro comercial capitalino.

​Movilización estudiantil y sindical en todo el país

El acto tuvo lugar cuando la campaña oficialista busca ampliar su apoyo en la región sudeste, especialmente en São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

La jornada de este domingo formó parte de la convocatoria nacional bajo el lema “Día 11, la clase está en las calles”, articulada por la Unión Nacional de Estudiantes, centros académicos, sindicatos y movimientos sociales.

Estas organizaciones activaron un intensivo calendario de lucha tras los resultados de la primera vuelta del pasado 4 de octubre, en la cual el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,17 % de los votos válidos frente al 43,83 % alcanzado por el actual mandatario.

​El plan de acción nacional combina la contienda electoral con históricas demandas de la clase trabajadora que incluyen reivindicaciones laborales y sociales como la abolición de la jornada laboral de 6×1 y la protección del trabajo formal.

También el resguardo de la financiación universitaria y asambleas en instituciones como la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, la Universidad La Salle e institutos en Minas Gerais y Bahía, y movilizaciones en puntos estratégicos como el Parque 13 de Maio en Recife, el Museo Nacional de la República en Brasilia y el centro comercial Midway Mall en Natal.

Esta iniciativa busca movilizar al electorado indeciso y reducir los niveles de abstención en los principales cinturones industriales de la nación, que en los comicios del 4 de octubre un total de 33.441.825 electores no acudieron a las urnas sobre un padrón de más de 158 millones de personas, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).