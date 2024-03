Centro de Alta Tecnología “Oswaldo de Armas Clavier”: calidad en exámenes diagnósticos y entrega de un colectivo (+Audio)

La joven Doctora Lenia Ivette Acuña Mora, su Jefa, recibe a nuestro equipo de prensa y nos ofrece otros detalles del centro “ubicado en el municipio San Fernando, la capital, tiene ocho servicios dirigidos de manera particular hacia las especialidades de Imagenología y Laboratorio Clínico y de SUMA, Ecografía Resonancia Magnética, Tomografía, Densitometría, Mamografía y Rayos X, entre otros”.

El CAT “Oswaldo de Armas” tiene ocho colaboradores, especialistas en Imagenología, juntos han hecho un equipo que pone a prueba cada día su alta capacitación para cumplir los propósitos del centro.

“Hay muy buenas relaciones de la Brigada, que se caracteriza por la disciplina y la unidad, todos sus integrantes cuentan con excelente preparación, tienen Diplomados en Imagenología, porque, aunque muchos trabajaban en Rayos X, la mayoría ha cumplido misiones anteriores en otras naciones y en otros estados venezolanos en centros de alta tecnología”, nos explica.

La Doctora Lenia precisó, por otra parte, que el Centro de Alta Tecnología en Apure tiene alta afluencia de personas, pues “el CAT es el único que hay en el Estado con garantía de calidad, vienen pacientes de otras regiones a hacerse estudios de resonancia magnética, los cuales son muy demandados”.

A los servicios de Laboratorio Clínico, aunque hay pocos reactivos e insumos, también vienen muchos habitantes de esta zona y de otras cercanas, este es el centro médico de mayor concurrencia en el municipio, resaltan también los estudios de los Laboratorios SUMA donde se hacen análisis de Serología, VIH, Antígenos prostáticos, los cuales solo se realizan en este centro.

Sobre los diagnósticos más comunes, explicó que se detectan “en el servicio de resonancia magnética tumores cerebrales o por causas traumáticas como golpes, caídas, accidentes de tránsito, también se reportan accidentes vasculares encefálicos, gastritis agudas, sangramientos digestivos, de igual manera hay pacientes con litiasis renales, e hígado graso”.

Muestras de amor, agradecimiento, sentimientos de hermandad que se cultivan cotidianamente entre la Brigada Médica Cubana y sus pacientes venezolanos, de ahí que la experta declare emocionada que “los pacientes tienen acceso a estos estudios de manera gratuita y con excelencia profesional, son muy agradecidos por la atención que reciben”.

Casi dos años en ese cargo al frente del Centro de Alta Tecnología, y cuatro en esta misión en Venezuela, han sido una inmensa experiencia y una escuela para esta joven doctora, procedente de Santiago de Cuba.

“Ni siquiera me lo imaginé, vine como médico diplomante en Endoscopia pero nunca pensé que me iban a dar un cargo de esta magnitud, he logrado asumir esta responsabilidad, pero con el apoyo de los miembros de la Brigada he mantenido el puesto y las buenas relaciones con los compañeros, con buenos resultados”.

Lenia Ivette despide al equipo de prensa cubano acreditado en Venezuela y nosotros nos vamos con una certeza: la precisión, calidad en exámenes diagnósticos, y la entrega de un colectivo son los rasgos que identifican al Centro de Alta Tecnología (CAT) “Oswaldo de Armas Clavier” en el Estado venezolano de Apure, con lo cual la institución se ha ganado la confianza y amor de sus pacientes venezolanos.