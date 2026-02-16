CMHW
Canciller cubano sostiene encuentro en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares

Tomado del sitio web de la Cancillería de Cuba

Lunes, 16 Febrero 2026 18:44

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo un encuentro este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante su paso por la capital española.

Según informó el propio Canciller cubano a través de sus redes digitales, el diálogo sirvió para «reiterar la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países». 

La reunión se desarrolla en un contexto internacional complejo, marcado por «los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional», según expresó el representante cubano. 

Durante el encuentro, Rodríguez Parrilla expuso la crítica situación que enfrenta el archipiélago debido al recrudecimiento de la política estadounidense. En ese sentido, denunció «la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo».

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana trasladó el apoyo de La Habana a la organización y celebración de la Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre próximo en Madrid. 

Por último, destacó «la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible».