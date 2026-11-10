Bruno Rodríguez realizará visita oficial a China como enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos

La visita se inscribe en el excelente estado de las relaciones bilaterales, caracterizadas por la confianza mutua, la cooperación integral y el intercambio permanente entre los partidos, gobiernos y pueblos de Cuba y China.

China constituye un socio estratégico de gran relevancia para Cuba y uno de los principales colaboradores en sectores clave para el desarrollo económico y social del país. Los vínculos bilaterales han experimentado una consolidación sostenida en los últimos años, respaldada por un intenso intercambio político y una cooperación mutuamente beneficiosa.