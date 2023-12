Programa del Buen Vivir para el Diabético, un compromiso con las memorias de Fidel y Chávez (+Audio)

Así expresó en Caracas el Doctor Jorge Amador Berlanga Acosta, científico innovador del Heberprot-P y miembro del Consejo de Estado.

Fotos del autor

“Francamente me siento feliz de que el Programa siga funcionando, tiene un extraordinario contenido médico, social y humano, una gran trascendencia histórica, porque surgió en el año 2008 al calor de otros programas que se fomentaban en la República Bolivariana de Venezuela, y ahí está la impronta personal de Chávez, recuerdo cuando se presentó el libro De vuelta al camino, de un colega nuestro, con relatos de pacientes venezolanos que se curaron por el HeberProt P, el prólogo verbal lo hizo Chávez en un programa Aló Presidente, eso nos impone un compromiso histórico con la memoria de Fidel y Chávez, por eso nuestra intención es que el programa no desfallezca, que no concluya, tiene un valor inmenso, pues se trata de mantener la integridad física de un ser humano, su integridad espiritual, social, familiar”, dijo Berlanga.

Acompañado por otros científicos, investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de la Misión Médica Cubana en este país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, así como de directivos de Biocubafarma, el Doctor Berlanga participó en el Segundo Encuentro Nacional que valoró los avances y proyectos del Programa, además de dialogar con expertos del tema, colaboradores cubanos y recorrer Centros de Diagnóstico Integral en la nación bolivariana donde se trata a personas con la úlcera del Pie Diabético, y donde miles de pacientes en tres lustros no han debido sufrir las duras consecuencias de la amputación de uno de sus miembros inferiores gracias a la aplicación del HeberProt P.

“Hay muchos necesitados de este tratamiento, la Diabetes se expande en todo el planeta y las cifras son impresionantes, aunque es un padecimiento de base endocrino-metabólico, se comporta como Pandemia, la complicación siempre va a existir cuando se agudiza la enfermedad, y el tratamiento siempre será indispensable, por supuesto, la aspiración de los investigadores es que haya programas de pesquisas, de identificación de factores de riesgo, que detecten la enfermedad antes de su complicación a tiempo, y antes de que aparezca la úlcera, pero si esto sucede, es decisivo aplicar el HeberProt, cuya eficacia está demostrada”, puntualizó el experto.

Más adelante señaló: “Hay un compromiso histórico enorme con la memoria de nuestros Comandantes, esta idea surgió y fructificó en los momentos más trascendentes de la historia de las dos Revoluciones, este programa es consecuencia de la fusión del monohíbrido Fidel y Chávez, por tanto a cubanos y venezolanos nos corresponde perpetuarlo”.

Según el Doctor Berlanga, la creación del HeberProt-P fue posible gracias al empeño y consagración de un equipo de investigadores que hoy siente la satisfacción de ver los efectos positivos de ese medicamento.

“No siento paternalidad, este medicamento es el resultado de un equipo de labor, yo fui el simple investigador que trabajó con animales de laboratorio en la evaluación de hipótesis y conceptos farmacológicos y que ha tenido la dicha de ver que funciona en seres humanos, eso es la mayor satisfacción, eso no tiene precio, no lo paga ningún dinero en el mundo, cuando el resultado del esfuerzo se revierte en beneficio de seres humanos, es un gran orgullo, para eso nos educó la Revolución y el científico mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro”, consideró.

La Doctora Juliana Pacheco Godoy, Directora del Programa Endocrino Metabólico de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, reconoció la trascendencia de este programa y la necesidad de su fortalecimiento en la tierra bolivariana.

“Me parece excelente que la República de Cuba y Venezuela estemos de la mano trabajando por la salud del pueblo sobre todo para elevar la calidad de vida de los diabéticos, se está trabajando en el tratamiento del pie diabético arduamente, para esto se unen especialistas, angiólogos, enfermeras, y sobre todo, hacemos promoción para prevenir la enfermedad, evitar las causas, entre las cuales, la fundamental, los incorrectos hábitos alimentarios, con exceso de consumo de harina, grasas, refrescos, azúcar, todo eso lo está trabajando el Ministerio de la Salud para evitar la Hipertensión, Diabetes y otras patologías”, aclaró.

Más adelante declaró que “a través del programa endocrino-metabólico está insertado el Programa del Buen vivir, la atención primaria de salud, comunidades, con médicos y enfermeras de los consultorios, y con el HeberProt muchos pacientes se han recuperado y han salvado sus extremidades inferiores”.

Venezuela ha sido indispensable para constatar los grandes impactos del Programa para la atención a las personas diabéticas, enfatizó el Doctor Berlanga.

“El medicamento nació en Cuba, en nuestro país surgió el embrión, pero la adolescencia de este proyecto fue aquí, tuve la dicha de estar en Venezuela en el 2008, con compañeros que participaron en el nacimiento del proyecto, recorrimos más de 15 estados, y las experiencias se trasladaban a Cuba, aprendimos mucho y se benefició a muchas personas también, eran pacientes con situaciones muy complicadas, casi trágicas de salud, con muchas comorbilidades, con retinopatía, nefropatía, y fueron salvadas, sabemos que en el sistema orgánico de un paciente con diabetes tipo II no hay un órgano, un tejido indemne, y entonces se aprendió mucho y logramos multiplicarnos por la salud de nuestros pueblos”, significó.

Finalmente, el experto cubano ratificó su confianza en que el Programa del Buen Vivir para el Diabético y la aplicación del Heberprot-P se fortalecerá.

“Mientras seamos capaces de honrar las memorias de Fidel y Chávez, Martí y Bolívar, el programa no se va a extinguir”, concluyó.

Escuche y descargue desde el canal de iVoox la propuesta radial: