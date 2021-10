Universidad Central informa sobre continuidad del curso escolar 2021

Luego de la realización de la segunda y tercera convocatorias de exámenes –planificadas del 25 a 30 del mes en curso– comenzará el nuevo período lectivo, que en su primer mes de desarrollo permitirá graduar a más de mil 600 jóvenes de años terminales.

A continuación la información publicada en el portal web de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas:

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas informa a sus estudiantes algunas particularidades del cierre académico del primer periodo y el inicio del segundo periodo del curso 2021.

En correspondencia con el gráfico docente aprobado para el primer periodo del curso 2021, en la semana de 25 al 30 de octubre se realizarán la segunda y tercera convocatorias de exámenes finales (extraordinarios y mundiales), para lo cual se garantizará a los estudiantes implicados, el servicio de la Residencia Estudiantil a partir del viernes 22 de octubre.

Como parte de la estrategia implementada para apoyar el avance de sus estudiantes, en días pasados fueron trasladados a la UCLV un grupo de alumnos de Villa Clara que por diversas causas presentaban una situación docente compleja, con el objetivo de brindarles una atención diferenciada que favoreciera su progreso, experiencia que tuvo un impacto favorable. En esta ocasión, con la aprobación del Grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en Villa Clara, se ha decidido que el próximo viernes 22 de octubre serán trasladados los estudiantes de otras provincias que presentan igual situación, los cuales ya han sido contactados por sus respectivos Profesores Principales de Año.

Con el apoyo del Gobierno Provincial de los territorios que abarca nuestra matrícula, se garantizará el traslado en ómnibus de los estudiantes identificados por los colectivos de carreras, desde las cabeceras provinciales hacia la UCLV, con el siguiente cronograma:

Cienfuegos: Salida desde el parque Villuendas a las 9.00 a.m.

Sancti Spítitus: Salida desde la Terminal de Ómnibus Nacionales a las 10.00 a.m.

Ciego de Ávila: Salida desde la Terminal de Ómnibus Nacionales a las 2.00 p.m.

Camagüey: Salida desde el parque Finlay a las 10.00 am.

Las direcciones provinciales de transporte de estos territorios poseen los listados con la relación de los alumnos a trasladar y en el momento de la salida de los ómnibus, se exigirá la presentación del carné de identidad. Los estudiantes efectuarán el pago de la transportación y una vez que arriben a la universidad les será reintegrado el mismo, por lo que deberán conservar el comprobante de pago.

A su llegada a la UCLV, los estudiantes deberán presentar su carné de vacunación en los puntos de pesquisas habilitados en cada sede. Se han realziado coordinaciones con la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, para que aquellos jóvenes que no han concluido su vacunación, puedan hacerlo en vacunatorios cercanos a las sedes de nuestra institución.

Se informa además que el inicio del segundo periodo del curso 2021 se realizará el próximo día primero de noviembre. De acuerdo con la situación epidemiológica, para el inicio de las actividades académicas se implementará un escalonamiento por años, lo que implica un tránsito a la presencialidad con particularidades para cada carrera y año.

Por tal motivo, el primero de noviembre se incorporarán a las actividades presenciales los estudiantes de primer, segundo y los años terminales de todas las carreras (cuarto año en el Plan de Estudio E y quinto año en el Plan de Estudio D), obedeciendo a la estrategia de atención diferenciada a los años iniciales y a la garantía de culminación de estudios.

En el caso de los estudiantes de tercer y cuarto año de las carreras con plan de estudio D y el tercer año de las carreras con plan de estudio E, se mantendrán las tres semanas iniciales de noviembre en la modalidad de estudios a distancia y se incorporarán a las actividades presenciales en la UCLV el día 22 del propio mes.

Como cada curso escolar se garantizará la transportación de estudiantes de otras provincias mediante el tren en la ruta Camaguey-Santa Clara, con salida el domingo 31 de octubre. Se realizan coordinaciones para el apoyo de la transportación de los estudiantes de los diferentes territorios.

La dirección universitaria trabaja intensamente para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para proteger la salud de alumnos, profesores y trabajadores.

El claustro de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas acoge con beneplácito la reincorporación de sus estudiantes en nuestro campus y reitera su compromiso con un proceso de formación profesional de calidad.