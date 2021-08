Nuevas medidas en Santa Clara ante el embate de la Covid-19

Dilky Ponce Expósito, Primera Secretaria del Partido en Santa Clara. Foto: CRT





SANTA CLARA 16 DE agosto DE 2021

¨Año 63 de la Revolución¨





Grupo de Trabajo Temporal (GTT) para el enfrentamiento a la COVID 19



MEDIDAS DE REFORZAMIENTO PARA EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID A PARTIR DEL ALTO GRADO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2 EN SANTA CLARA.



A implementar del 18 de agosto al 2 de septiembrede 2021



Santa Clara, municipio que se encuentra hoy en transmisión comunitaria, presenta un alto grado de propagación del virus en todos los consejos populares. Podemos decir que la mayor cantidad de casos se ubican en el área que ocupan los consejos Hospital Chambery, Centro, Condado Norte y Sur, Vigía Sandino, Camacho Libertad y José Martí, todos con 250 o más casos en los últimos 15 días. Datos que llevan a que la tasa de incidencia en el territorio se haya mantenido por encima de 1300 por cada 100 mil habitantes.



Si a esto agregamos que los pronósticos de los científicos para los próximos días, que indican cerca de 800 positivos diarios y más de 50 graves y críticos, nos percatamos de la tensa situación sanitaria en la ciudad y ello nos conduce y obliga a aumentar en rigor con vistas a detener la alta propagación del virus.



En evaluación realizada en el GTT del municipio se identifica como uno de los problemas la alta movilidad de las personas, lo cual contribuye a un mayor contagio. En tal sentido es que se proyectan medidas encaminadas a lograr una mayor restricción de movimiento en la población y a reforzar las acciones de salud en cuanto a la pesquisa, el seguimiento a los ingresos en el hogar, la mejor gestión de las consultas de IRA entre otras.



Importante explicar que se mantienen el resto de las medidas aplicadas anteriormente, y que estas que enumeramos, que se implementarán del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2021,vienen a reforzar lo antes establecido.



Se aplicará la restricción de movimiento durante todo el día, solo se podrá salir de la vivienda a cuestiones impostergables y a partir de la 1pm queda prohibido el movimiento en la calle en todo el municipio excepto para el personal de salud y de aseguramiento al enfrentamiento a la COVID-19.



Se prohíbe la estancia en áreas comunes y espacios públicos colectivos como áreas deportivas, parques, micro-parques, parques infantiles, u otros. Estos lugares serán delimitados para un mejor control.

Los Bancos solo prestarán servicios para salarios, pagos a jubilados y depósitos, en los horarios 8am a 1pm de lunes a viernes, se mantienen los servicios electrónicos para evitar la presencia física en estos lugares (Banca Móvil, Transfer Móvil, Virtual BANDEC). El resto de los servicios se paralizan hasta el 2 de septiembre del presente año.



Aplicar vacaciones masivas o interrupción laboral según proceda hasta el 2 de septiembre en todas las empresas, organismos, unidades presupuestadas y entidades del territorio en general que no tengan compromisos con el enfrentamiento a la COVID, la producción de alimentos y los fondos exportables, dejando solo el servicio de vigilancia. Se mantienen funcionando las vinculadas a producciones de bienes y servicios esenciales para la población: Producción y comercialización de alimentos, energía, acueductos, comunales, ETECSA, producciones con destino a la exportación y a la vitalidad a actividades de apoyo a la COVID.



Se aclara que en estos organismos las actividades de oficina se paralizan. Seguir implementando la tele trabajo y trabajo a distancia.



Establecer como horario de servicio de 8am a 12pm en las tiendas de las cadenas CIMEX, Caribe, Caracol y Trimagen tanto en MLC como en CUP, funcionando solo de lunes a viernes.



Las tiendas que venden en MLC solo comercializarán productos de aseo y alimentos.



Las bodegas de Comercio se mantienen funcionando de Lunes a Sábados de 7am a 12pm y en el horario de 3pm a 6pm venderán solo leche, pan y cárnicos para los que excepcionalmente no adquirieron el producto en la mañana o por llegada tardía de los proveedores de estos. De igual manera se indica que se debe explotar más la mensajería.



Para las ventas de los productos de primera necesidad de Tiendas Caribe y Cimex vinculados a bodegas del Comercio se realizará un ejercicio con aseguramiento en la logística necesaria que permita concluir el 21 de agosto y posteriormente paralizar esta modalidad hasta el 2 de Septiembre, con la estrategia de que se empleen a 4 activistas por CDR que le llevarán los productos a las viviendas, buscando con mayor agilidad completar los núcleos en el presente ciclo.



La actividad de alimentos se realizará vinculando todos los servicios gastronómicos a cuarentenas, viviendas en aislamiento y a consejos populares y comunidades. Se hará en la modalidad de servicio a domicilio y ventas en los barrios.



Aquí Se prohíbe la venta para llevar.Se incluye las panaderías - dulcerías especializadas La Única, El Amanecer, El capuchino y las vinculadas a CIMEX. Las prioridades se organizarán semanalmente desde el GTT municipal.



Se prohíbe la comercialización de cigarros, cervezas, ron y café de forma liberada en las cadenas de tiendas, esta se realizará regulada con las prioridades que establezca el grupo temporal a los compañeros que laboran en el enfrentamiento a la COVID.



Se mantienen paralizadas todas las actividades de ventas y servicios minoristas, tanto en el sector estatal como no estatal, excepto la actividad de alimentos, transportistas, cerrajeros, poncheros, mecánicos, albañiles y producción de materiales de la construcción hasta la 12pm de lunes a viernes.

Se mantiene la comercialización de productos agropecuarios en mercados, placitas, puntos de ventas y carros móviles en la modalidad de módulos que se venderán en las comunidades a domicilio.



Todas las entidades que comercializan alimentos de todo tipo deben organizar módulos para llevar a las viviendas que se encuentran en aislamiento con los activistas y grupos de trabajo que existen por consejos populares.



Se establece para la venta de medicamentos en las farmacias los siguientes horarios:



-Farmacias con turnos permanentes 24 hrs: De 8am a 1pm y el resto del día y la noche venderán solo urgencias por la ventana.

-Farmacias con turnos normales: De 8am a 12pm y el resto del día hasta las 5pm venderán solo urgencias por la ventana.

-El día de la entrada de medicamentos se venderá de 8am a 5pm, con la participación de los activistas por consejos populares.

Osmani García López, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara. Foto: CRT

Mantener la paralización del transporte urbano estatal y funcionando el no estatal todos los días de 5am a 1pm, solo para cuestiones humanitarias. Fuera de estos horarios se montará un puesto de mando en la UEB Apoyo alTransporte con los números 42 202438 y 42205490, donde las personas pueden llamar para solicitar un servicio de transportación para urgencias (enfermos, fallecidos) para lo cual estarán disponibles transportistas privados.



En los consejos populares Hospital Chambery, Centro, Condado Norte y Sur, Vigía Sandino, Camacho Libertad y José Martí que es donde hoy crecen de manera exponencial todos los días los casos, se paralizan todas las actividades del trabajo por cuenta propia incluyendo alimentos, en el caso de esta última se realizará bajo la modalidad venta a domicilio, priorizando las viviendas en aislamiento. En estos lugares está prohibido estar en la calle para cuestiones no autorizadas, lo cual será controlado por las fuerzas del MININT e inspectivas.



Las viviendas en aislamiento se identificarán con cintas amarillas y se organizará la atención de cada una de ellas con activistas, aprovechando el personal de los sectores que están en la modalidad de trabajo a distancia u otras, más los padrinos y grupos de trabajo organizados en los consejos populares.



Insistimos en que Se mantiene el cierre de todas las entidades y actividades que no son imprescindibles en estos momentos. Solo se autorizan las vinculadas a producciones de bienes y servicios esenciales para la población: Producción y comercialización Alimentos, energía, acueductos, comunales, ETECSA, producciones con destino a la exportación y a la vitalidad a actividades de apoyo a la COVID. En estos organismos las actividades de oficina se paralizan.



Se realizara un cierre en fronteras con máximo rigor buscando la no entrada ni salida del municipio para cuestiones que no sean estrictamente humanitarias y las priorizadas en la economía.



Aprobado por:

Grupo de Trabajo Temporal para el enfrentamiento a la COVID 19

Santa Clara 16 de Agosto de 2021