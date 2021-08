No podemos fallarle a Fidel

En ningún otro momento mortificaron más, las carencias, sobre todo de medicamentos y alimentos, y los apagones que creímos superados. Pandemia y bloqueo han conformado un híbrido macabro para poner a prueba nuestra honra y la firmeza de nuestras convicciones.

Y digámoslo claro, aunque pensase el enemigo que ha llegado la hora de ajustarnos las cuentas, no está Fidel. Sí claro, por supuesto, yo sé que lo llevamos millones en la mente y en la sangre hirviente de revolucionarios, pero no está físicamente para alertar y aconsejar, para adelantarse y prever, para sembrarnos optimismo al decirnos con palabras que no dejaban dudas, qué ocurrirá mañana. Porque solo Fidel adivinaba.

Fidel es Fidel, lo dijo su hermano Raúl. Pero precisamente en la inclemencia sin límites del actual escenario está el reto mayor, al que asumimos con la seguridad de que no hay obstáculo insalvable como nos enseñó el gigante que este 13 de agosto cumple 95 años.

No sé por qué rara asociación que hacen sin pedir permiso las neuronas, cuando vi a Díaz Canel en San Isidro, escuchando y accionando, recordé a Cinco Palmas y me dije, claro que volveremos a ganar esta guerra, mientras la patria vea en sus más humildes ciudadanos la fuerza motriz en la que descansa su futuro, saltará en pedazos cualquier duda.

Estamos de pie porque Fidel no hizo caso a consejos externos que le hicieron en el 94, y pudimos probar que era mentira aquello de que había llegado el «fin de la historia». Si algo no le ha faltado a Cuba ha sido audacia, pero lo que si no le puede faltar es la meditación profunda sobre las consecuencias de cada decisión, porque en circunstancias como estas no se admiten errores.

Solo el apoyo del pueblo es garantía de triunfo. Cuando nos regalaron sin pedirlo el mérito de sostener en alto la bandera del socialismo en el mundo unipolar, con Fidel al pie del estandarte, no temblaron las manos que sostenían el mástil.

Tampoco temblará en las manos de quienes le somos leales. Cuando resistimos aquella vez, nació de las entrañas de la patria grande la revolución bolivariana y una ola de izquierda inundó el hemisferio. Tras la arremetida neoliberal vuelven a soplar con mayor fuerza los aires de justicia en la América Nuestra.

Es que la resistencia será siempre el escalón imprescindible que precede a la victoria. Y en la mente de ningún revolucionario verdadero cabe siquiera la posibilidad de fallarle a Fidel, ya no tendríamos vida. Pero claro que venceremos.