En Villa Clara, obras por un 26 de victorias

Entre el domingo 25 y el martes 27 de julio, en Villa Clara se le rendirá homenaje a la gesta del Moncada, con la inauguración de nuevas obras y la reapertura de otras; al tiempo que se visitarán lugares donde se incrementan la producción de alimentos y la búsqueda de alternativas para resolver problemas sociales, sobre todo, los relacionados con el Programa de la Vivienda.



Un conjunto de realizaciones que prueban el esfuerzo del pueblo villaclareño que ha tenido que luchar contra la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo y las limitaciones económicas, pero que ha sabido sobreponerse y —como pedía el primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, ponerle corazón y empeño a la tarea común de defender la Patria.



Corralillo tendrá su acto de reafirmación revolucionaria el Día de la Rebeldía Nacional y será un momento propicio para proclamar la fortaleza de la Revolución cubana, así como el repudio a la subversión y la hostilidad imperial.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES



DOMINGO 25 DE JULIO:



8:00 am: Reapertura de las Salas de Hematología y Caumatología del Hospital Clínico-Quirúgico Arnaldo Milián Castro



9:00 am: Inauguración del restaurante El Santaclareño» y el Canopy en el Complejo Recreativo «Arco Iris».



10:00 am: Inauguración de dos edificios en la zona del Pedagógico, con un total de 20 viviendas.



10:30 am-12:30 pm: Recorrido por el Polo Productivo de la Empresa Valle del Yabú



12:30 pm: Visita al Centro de Protección Social a Deambulantes



1:00 pm: Visita Granja Avícola Picadora y la Incubadora de Pollos en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.



2:45 pm: Visita a las casas de cultivo de un productor de Manicaragua



LUNES 26 DE JULIO:



8:00 am: Acto de reafirmación revolucionaria en Corralillo



9:00-11:00 am: Recorrido por el matadero de reses y la vaquería del municipio



11:00 am: Recorrido por el polo productivo de Cascajal y al módulo pecuario de Cayo Bejuco.



MARTES 27 JULIO



8:30 am: Recorrido por la finca del mayor productor de ñame de Camajuaní



9:15 am: Inauguración del local de producción de bloques ecológicos en Camajuaní



9:45 am: Visita a productor de leche de cabra en Camajuaní



10:30 am: Visita al módulo pecuario «La Loma», del municipio de Encrucijada



11:15 am: Recorrido por el polo productivo Piñón



1:30 am: Recorrido por el polo productivo Floridano



3:00 pm: Visita a la cochiquera «La Rosita», en el municipio de Cifuentes



4:00 pm: Recorrido por el polo productivo de «Braulio Coroneaux», en Cifuentes.



Nota del Gobierno Provincial: Cada actividad respetará las medidas higiénico-sanitarias y se harán con el mínimo indispensable de personas.