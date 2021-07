Nuevas medidas del Grupo de Trabajo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 en Villa Clara

Indicación Número 5 del Gobernador del Poder Popular Villa Clara, Jefe del Grupo de Trabajo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19



Santa Clara, 10 de julio de 2021



Teniendo en cuenta los incrementos de casos confirmados de COVID-19 y la compleja situación que está atravesando la provincia a partir del pasado 24 de junio de 2021 por la dispersión en todos los municipios en especial en Santa Clara, Sagua la Grande, Santo Domingo, Quemado de Güines, Corralillo, Manicaragua y encontrarnos en Fase de Transmisión Comunitaria de la Etapa Epidémica donde las medidas van dirigidas a un cierre y limitación de actividades y servicios, garantizando un aislamiento físico y social.



Teniendo en cuenta que el 96% de los casos confirmados son contactos de casos positivos y de ellos el 89% son contactos extradomiciliarios, es decir, predomina que las personas se enferman en los centros laborales o en la calle y con el OBJETIVO de disminuir al mínimo la movilidad de personas en todos los horarios y casi nulo desde la 1:00 pm. Indico: Que a partir del lunes 12 del presente hasta el 28 de este propio mes se cumplan las siguientes medidas.



1. Se paralizan todas las actividades de la economía y servicios excepto aquellas vitales e imprescindibles que se mantendrán laborando con el personal mínimo necesario vinculado a la producción de los programas fundamentales tales como:



Sistema de servicios de salud.



Personal de las entidades administrativas que participa en el enfrentamiento a la COVID.



La producción, distribución y comercialización de Alimentos. (MINAGRI, MINAL)



En la actividad de construcción, inversiones y mantenimiento constructivo, solo se mantienen las vinculadas a: la producción de alimentos, el turismo, la energía eléctrica, la construcción del programa de la vivienda, las obras vinculadas a la COVID, las bóvedas y osarios, así como la producción de materiales de la construcción.



Se mantienen las producciones destinadas a la exportación y sustitución de importaciones de los organismos que tributan en la provincia MINAGRI, MINEM, MINAL, MES, MINDUS, AZCUBA.



En todos los casos solo las áreas productivas y no de oficina o administrativas.



En el MINAGRI se mantinen laborando solo las áreas productivas de las empresas Apícola, Forestal Integral, Flora y Fauna, Empresa de Acopio, Agropecuaria Valle del Yabú, Integral Agropecuaria Villa Clara, Agropecuaria Benito Juárez, Pecuaria La Vitrina, Pecuaria Santo Domingo, Agropecuaria de Corralillo, Agropecuaria Emilio Córdova, Tabaco Torcido Villa Clara, Agropecuaria Jibacoa, Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, la UEB Fruta Selecta.



Del MINEM se mantiene activa la Empresa Geominera.



Del MINDUS se mantienen trabajando la Empresa Planta Mecánica, Electroquímica, SAREX y Materia Prima.



Del MINAL se mantendrán trabajando las Empresas Pesqueras Industriales EPICAI y Pescavilla.



Del Ministerio de Educación Superior solo se mantienen laborando el Centro de Bioactivos Químicos y el Instituto de Biotecnología de las Plantas.



Los servicios que presta la empresa de Acueducto y Alcantarillado, se mantienen, y la oficina de cobro de agua se paraliza.



Los servicios y aseguramiento energéticos y de combustible se mantienen.



De la actividad de comunicaciones se mantienen Etecsa y RadioCuba.



2. Se prohíbe el trabajo de las actividades administrativas en todos los organismos, empresas y entidades de la provincia, las mismas se realizarán cumpliendo las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia. Definiéndose que solo durante los procesos de pago a los trabajadores asistan las personas que garantizan el mismo, tomando las medidas necesarias para su protección y cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.



3. Las entidades autorizadas a laborar en las producciones y servicios vitales deben organizar la jornada laboral en turnos de trabajo que disminuya la cantidad de trabajadores para lograr el distanciamiento.



4. Se dará vacaciones al 100% de los trabajadores con vacaciones acumuladas.



5. En el caso del sector no estatal se mantiene funcionando solo las actividades de alimentos, transportistas, cerrajeros, poncheros, mecánicos, albañiles y producción de materiales de la construcción hasta la 1:00 pm de lunes a viernes.



6. Modificar el horario de todos servicios, tanto en el sector estatal como no estatal que incluye bodegas del Comercio, panaderías de la EPPA, placitas y mercados agropecuarios, tiendas Caribe y Cimex tanto en CUP como en MLC, estableciendo como nuevo horario de 6:30 am a 12:00 pm durante los días de lunes a viernes. En el caso de las tiendas del comercio de lunes a viernes en la tarde hasta las 6.00 pm solo venden leche y pan, así como el fin de semana y las panaderías para la venta del pan.



7. Se cierran todos los mercados industriales y tiendas de ventas de productos no alimenticos.



8. Garantizar que la venta de materiales de la construcción para el personal subsidiado se realice de manera que limite el acceso a los patios y se le garantice la transportación de sus recursos. Los recursos liberados no se venderán en este momento.



9. Actualizar los permisos de transporte para la circulación de los carros estatales administrativos bajo el principio de que las entidades que cierran, el transporte asignado se parquea y las que continúan prestando servicios se autorizan dos carros administrativos.



10. Mantener la paralización del transporte urbano estatal y restringir la movilidad del transporte privado (autos, motos, motorinas, bicicletas) y peatones a partir de la 1:00 pm. Después de este horario no puede circular ningún tipo de usuario en la vía, además antes de la 1:00 pm solo se permitirá la movilidad de los servicios de primera necesidad.



11. Los servicios de electricidad solo se cobrarán por TRANSFERMÓVIL o por ENZONA.



12. En el caso de los bancos se dispone lo siguiente:



BANDEC



Todos los clientes personas jurídicas deberán presentar con no menos de 48 horas de anticipación, las solicitudes de efectivo de salario. Las sucursales sin la presencia de estos clientes preparan el efectivo a dispensar disminuyendo así el tiempo estancia en la sucursal.



Todas las unidades comerciales deberán organizar el servicio de depósitos en bloques. A partir del 12 de Julio, no se aceptarán en las sucursales bancarias los depósitos por unidades independientes.



No se aceptarán las operaciones vinculadas a entidades jurídicas tales como:



Transferencias de Fondos

Aportes al presupuesto

Depósitos en cheque

Emisión de estados de cuentas

Solicitudes de créditos

Acreditación de nóminas

Amortizaciones de créditos



Todas ellas se realizarán a través del Virtual Bandec. Los que aún no disponen del referido servicio deberán contratarlo en un plazo de 15 días.



BPA

Área de Caja. •

Extracciones de cuentas de ahorro.

Cobro de intereses de Depósitos a Plazo Fijo.

Pago de jubilados en la fecha que corresponden con distinción de los grupos de cobro en el caso nominas electrónicas.

Extracciones de salarios de las entidades

Depósitos de unidades estatales.

Amortizaciones de créditos si se presentan los clientes a pagar no salir a cobrar.

Operaciones por cuenta de terceros (ONAT, electricidad, Arrendamiento de tierras, cobro de aportes de Hogar de Ancianos) Ordenados y previa coordinación de horas y días en el caso de los contribuyentes y gestores de la ONAT.



Área Comercial

Solo se tramitarán solicitudes de financiamientos de PA y PJ que garantizaran o contribuyen a la producción de alimentos.

Operaciones en cuentas corrientes de TC relacionados con la actividad que desarrollan.

Depósitos de cheques en Cuentas Corrientes.

Tramites sobre vencimiento de certificados de depósitos.

Imposición de fianzas.

Liquidaciones de 02-29 e intercambio donde sea el caso.

Acreditación de nóminas domiciliadas para el pago de salarios de las entidades.



13. Incrementar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento social y la disciplina.



14. Incrementar a través de los medios de difusión masiva, la Radio, la televisión, la prensa escrita y digital, los sitios web, el Portal del Ciudadano, los medios auto parlantes fijos y móviles la divulgación e información a la población.





Alberto López Díaz, Gobernador del Poder Popular Villa Clara, Jefe del Grupo de Trabajo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19