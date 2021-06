Nuevas medidas para contener el rebrote de COVID-19 en Santa Clara

Nuevas medidas a implementar en el municipio de Santa Clara, a partir de las 5:00 am, de este 29 de junio de 2021:



1- Cierre de todas las entidades y actividades que no son imprescindibles en estos momentos. Solo se autorizan las vinculadas a producciones de bienes y servicios esenciales para la población (producción y comercialización de alimentos, energía, acueductos, comunales, ETECSA, producciones con destino a la exportación y a la vitalidad de las actividades de apoyo a la COVID).

2- En el resto de los organismos solo se autoriza al personal que se desempeña en el cierre de los estados financieros y el pago a los trabajadores, el resto de las actividades de oficina se paralizan.



3- Paralizar todas las actividades de ventas y servicios minoristas, excepto la actividad de alimentos, tanto en el sector estatal como no estatal. Se prohíbe la venta de cerveza a granel.



4- Vincular todos los servicios gastronómicos a cuarentenas, viviendas en aislamiento y a Consejos Populares en la modalidad de servicio a domicilio y ventas en los barrios.



5- Posponer en los policlínicos un grupo de consultas que no son de alta prioridad y atender solo urgencias.



6- Crear condiciones en todas las consultas de IRA con áreas de espera y más personal de salud para la realización ágil de las encuestas epidemiológicas.



7- Prohibir en las oficinas de atención a la población la presencia de personas con niños y personas vulnerables. Acudir a la modalidad por teléfono, plataforma bienestar y los portales del ciudadano Mi Santa Clara y Soy Villa Clara.



8- Establecer como horario de servicio de 8:00 am a 1:00 pm en las tiendas de las cadenas CIMEX, Caribe, Caracol y Trimagen tanto en MLC como en CUP. Las bodegas de Comercio se mantienen de 7:00 am hasta las 6:00 pm.



9- Mantener el horario de servicios en los bancos de 8:00 am a 1:00 pm y aprovechar las bondades de los servicios electrónicos para evitar la presencia física en estos lugares.



10- Exigir a todos los clientes (Jurídicos, TCP, y personas naturales) que posean virtual Bandec la realización de todas sus operaciones por este canal de pago, se exceptúan las que medien efectivo.



11- Continuar promoviendo el uso del transfermóvil con todas sus bondades haciendo énfasis en los siguientes servicios: Amortización de créditos, envío de transferencias bancarias, aportes a la ONAT, apertura de cuentas, reimpresión de tarjetas magnéticas, consulta del estado de la tarjeta mandada a reimprimir y cambio de límite, siendo los servicios que más demandan la asistencia de los clientes al banco.



12- Realizar las solicitudes de los créditos por correo electrónico.



13- Aumentar el número de entidades que se acogen al depósito en bloque.



14- Reorganizar el servicio de solicitud y entrega de tarjetas magnéticas.



15- Limitar la entrega de tarjetas hasta 30 diarias entre lunes, miércoles y viernes.



16- Habilitar locales cercanos a la sucursal para la recepción de solicitudes de tarjetas martes y jueves contribuyendo a descongestionar las colas de las sucursales.

17- Reforzamiento de los puntos de control en fronteras en los límites con otros territorios. Se autorizará la entrada de personal en funciones de trabajo solamente por cuestiones priorizadas previa aprobación por el grupo temporal provincial.



18- Mantener la transportación de cargas interprovinciales, de mercancías y productos agrícolas, tanto del sector estatal como no estatal, con la documentación establecida para esta actividad.



19- Permitir la entrada de vehículos estatales (administrativos y de servicios) y los particulares solo en cuestiones estrictamente justificadas y humanitarias, con previa autorización de grupos temporales de los territorios de origen.



20- Mantener la paralización del transporte urbano estatal y en el caso del transporte no estatal se mantiene funcionando de lunes a viernes, de 5:00 am a 5:00 pm y el fin de semana, sábado y domingo de 5:00 am hasta 1:00 pm.



21- Realizar cuarentenas con oportunidad en los lugares donde haya positivos, movimientos de sospechosos, casos con fuentes de infección no precisada, alto riesgo por el incumplimiento de las medidas dispuestas por Salud.



22- Reforzar la exigencia sanitaria con equipos multidisciplinarios por áreas de salud con la ISE, la DIS, MININT, Fiscalía.



23- Arreciar el control de las acciones indicadas en función de la pesquisa, la vigilancia de las viviendas en aislamiento, la organización de las colas y el control a la comercialización de alimentos.



24- Realizar procesos de desinfección con cloro en los centros de trabajo y viviendas tres veces a la semana.



25- Profundización en las encuestas epidemiológicas con la presencia de la Fiscalía y el MININT buscando mayor cantidad de contactos por casos positivos.



26- Incrementar las acciones de divulgación y comunicación en función de aumentar la percepción del riesgo, divulgando diariamente la situación existente en cada Grupo Temporal.



27- Suspender los repasos a estudiantes tanto en centros escolares como en la modalidad de repasadores no estatales.



28- Organización de las colas con la aplicación portero de acuerdo al estudio de cuantas personas como promedio se le presta servicio en la mañana y la tarde.



La Oficina Nacional de Administración Tributaria llevara a cabo las siguientes medidas:



1- Interrumpir los términos de los trámites legales por un periodo de 60 días.



2- Aplazar el término de los trámites ante el Registro de Contribuyentes por un periodo de 60 días.



3- Continuar potenciando el uso de los trámites y servicios a distancia, haciendo uso de las vías telefónicas y digitales (Portal Tributario, correo consultas, perfiles en las redes sociales).





Aprobado por: Osmani García López, Jefe del Grupo Temporal para el enfrentamiento a la COVID-19 en Santa Clara.