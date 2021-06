Acortar el camino hacia la decencia

La corrupción es grave flagelo y absolutamente nadie, debe tener el privilegio de no recibir la doble sanción que significa publicar la violación cometida y la medida aplicada con limpieza y agilidad de modo que evite suspicacias.

Desde un punto de venta de productos agrícolas de Santa Clara, que fue expuesto al público recientemente por la televisión territorial tras detectar violaciones cometidas allí por una inspección, me lanzaron una «flecha» que no debo ni deseo eludir.

«Igual que ustedes los periodistas informan sobre nuestras violaciones debieran decir que hay 8 inspectores presos porque también cometieron graves errores». Por supuesto que abogo por la transparencia informativa y claro que debe publicarse en cuanto concluya el proceso investigativo. La corrupción es grave flagelo y absolutamente nadie, debe tener el privilegio de no recibir la doble sanción que significa publicar la violación cometida y la medida aplicada con limpieza y agilidad de modo que evite suspicacias.

Cuando abundan los que esquilman al pueblo en medio de tantas carencias materiales, se necesita más que nunca de la labor seria, abnegada, valiente e incorruptible de los inspectores, un cuerpo que debe ser reforzado y nunca debilitado si de veras queremos ganar la batalla contra el delito, las violaciones de precios y otras ilegalidades. Incluso en materia de salarios a mi juicio reclama un tratamiento similar al policía y el funcionario, porque ese es un cuerpo que tiene que ser insobornable. No serlo deja huellas imborrables. Y como hay violaciones en nuestras calles. Hablo con pruebas.

Este domingo en apenas una hora, vi con mis ojos como a un vendedor en el reparto José Martí no le bastaba con violar el precio topado del plátano burro y la mano que adquirí pesaba la mitad de lo que me había cobrado. En Manuelita un joven ofertaba la cabeza de malanga shantosoma que es a 3,50 la libra, señores, a 12 pesos, como si fuera guaguí. Al hombre que vendía los tomates a 8 pesos la libra le expuse mi criterio de frente, «no se queje después cuando le pongan una multa de 8 mil pesos» porque hasta julio que sube a 17, el tomate no puede venderse a más de 7 pesos la libra.

La profesión de periodista tiene también algo de inspector, aunque sin derecho a multar, y mis ejemplos prueban, con todo el respeto para los que cumplen su deber, cuanto falta para que el pueblo deje de cuestionar a un cuerpo cuya misión es enfrentar las violaciones, que no disminuyen.

Por supuesto que no permanecí en silencio y el delegado municipal de la agricultura actuó con firmeza. No solicitaría jamás a nadie que haga lo que no soy capaz de hacer. Convencido estoy, que si todos nos unimos, acortamos el camino hacia la decencia, bien lejana hoy en tan importante materia.