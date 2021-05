Verdades sin adornos del Gobernador de Villa Clara

Así que nadie se sorprenda con las verdades expresadas con crudeza, porque eso fue lo que pude constatar durante un recorrido del gobernador de Villa Clara Alberto López Díaz por los municipios de Remedios y Placetas.

«Aquí en Remedios no se ve el impacto de las medidas destinadas a dinamizar la agricultura y favorecer a los productores porque no están haciendo lo indicado» cortó por lo sano López Díaz tras visitar los termos de leche de dos Cooperativas de Créditos y Servicios.

En las CCS «José Martí» y «Rodolfo León Perlacia» encontró similares problemas, la recontratación indicada se ha hecho mal y el resultado significa menos leche y menos carne. Digamos que de 5 millones de litros de leche que se contrataron inicialmente ahora solo aparecen poco más de tres millones y existen varios productores con más de 40 vacas que no acopian ni un litro o entregan un volumen insignificante.

En la comercialización tampoco se ha cumplido lo indicado, solo un carretillero y el mercado «500 aniversario» tenían alguna oferta, varios puntos estaban cerrados y aún no se han vinculado a formas productivas y productores como se indicó hace meses.

«No hay una atención priorizada en Remedios a la primera prioridad del país y el programa de autoabastecimiento municipal no está bien organizado ni siquiera en la comunidad piloto de Tahon», señaló el gobernador.

Por eso no podemos conformarnos con los informes de oficinas que el 50 por ciento es mentira, hay que ir a la base para ver la verdad y no dejarnos engañar por no controlar y hacer lo que nos toca. Lamentablemente esa es la verdad, no hay un mínimo análisis, de lógica, cuando permitimos eso es una burla hacia los funcionarios, tres litros de leche diarios entregados con más de cuarenta vacas, eso es una falta de respeto.

El recorrido para ver en el terreno los resultados de las medidas aprobadas por el país para estimular la producción agrícola continuó en horas de la tarde por el municipio de Placetas. Allí también existen serias dificultades con la recontratación de la leche y la carne, pero al menos había comida en la red de mercados, porque se aplican las bondades de la nueva política de comercialización. Un mercado vinculado a un campesino ha cambiado la opinión del barrio en menos de un mes. El campesino le explicó a López Díaz que todo lo ofertado allí excepto la piña fue producido en su finca, y le dijo que tras recibir dos caballerías más de tierra diversificará la producción y sembrará en correspondencia con la demanda. Los clientes presentes manifestaron su satisfacción al gobernador con el cambio para mejor del punto de venta.

Alberto López Díaz indicó reevaluar y hacer de nuevo el proceso de recontratación que también arroja allí una cifra muy inferior a la contratada inicialmente por no cumplirse lo indicado que es 520 litros al año por cada vaca o 550 si el rebaño es de más de 10, un volumen perfectamente alcanzable. El volumen excedente puede ser comercializado por el productor, al igual que la carne cuando se cumplen los indicadores establecidos.

Otro problema a resolver en Placetas y que no depende de ningún recurso sino de la exigencia y el control es la violación de los precios topados en los puntos de venta, al tiempo que la finca de semillas continúa siendo una asignatura desaprobada.

Aunque en el mes de abril se promediaron 31 libras per cápita en el municipio, todavía quedan 17 comunidades en cero, un problema que no admite dilaciones y se resuelve con la vinculación de una forma productiva o productor a un punto de venta. Gran impulso ha recibido la agricultura urbana que está en condiciones de superar los 10 metros cuadrados por habitante indicados por la dirección del país como la superficie que permite resolver las necesidades. Sin embargo, hay que sembrar más plátano, boniato, malanga y yuca, esta última vianda con la demanda adicional en un territorio que es el mayor productor de cerdo de Cuba.

El gobernador Alberto López Díaz dijo finalmente que hay que transformar todo de inmediato, recontratar sin improvisaciones la leche y la carne, seguir impulsando los módulos pecuarios para asegurar la proteína en el menor plazo posible y enfrentar las violaciones de precios que se manifiestan en la comercialización de productos agrícolas.

No estamos cumpliendo con lo establecido para el proceso de recontratación de la leche y la carne, hay improvisaciones, hay interpretaciones personales y no es así, y hemos visto prácticamente en un rato con ejemplos concretos como existen debilidades en el municipio de mayor potencial lechero en Villa Clara. Entonces todo esto hay que transformarlo urgente.

Durante el recorrido por Placetas, el gobernador estuvo acompañado por el primer secretario del Partido en el Municipio, Serguey Martín Guerra, y por Alain Rodríguez León, delegado provincial de la agricultura, entre otros dirigentes.