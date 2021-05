Nuestros campesinos tienen buena memoria

Aunque ya muchos no usen sombrero, los campesinos cubanos de hoy siguen siendo nobles, laboriosos y agradecidos. Son los hijos y nietos de los que recibieron la tierra a partir de aquella Ley firmada por Fidel en plena Sierra Maestra.

Pero no fue solo la anhelada tierra, hoy caminan erguidos, saludables y con estudios como los demás y no son objeto de la mofa y el choteo como lo fueron hasta aquel enero victorioso.



A los que pretenden confundir reflejando una Cuba imaginaria hasta entonces, les recuerdo con las propias estadísticas de 1952, que en esa fecha el 87 por ciento de las tierras cultivables estaban en poder de los latifundistas y el 64 por ciento de los agricultores no eran dueños de la tierra que trabajaban.



Cerca de la mitad de los habitantes de las zonas rurales eran analfabetos, solo el 20 por ciento tomaba leche y el 4 por ciento comía carne. El picadillo estaba allí en el mercado, pero el pobre parecía condenado a la harina y el boniato.

Dejen los cuentos de hadas para los desmemoriados. El 63 por ciento de las viviendas en el campo cubano eran de yagua, guano y piso de tierra, más de la mitad carecía de servicio sanitario y casi ninguna disfrutaba de la electricidad.

De la salud no hablemos, los campesinos de 50 años eran ancianos desdentados y si no tenías dinero, tampoco había médico que atendiera tus hijos. Un día escuché de niño que el gran latifundista de origen español era muy bueno simplemente porque le prestaba 10 pesos a cualquier peón cuando se le enfermaba un hijo.



Al margen de estas realidades, la Cuba virtual que circula por el ciberespacio es pintada como justa y próspera ante los ojos de ingenuos, malintencionados o desmemoriados. Entre los mal intencionados incluyo a los que no les contaron a sus hijos la verdad.

Hoy los campesinos no solamente son respetados, queridos y escuchados, sino que tienen todo lo que tiene el que vive en la ciudad, o mejor todavía, tienen más.

El criminal bloqueo también los golpea, pero jamás claudican y ahora mismo los campesinos no ocultan su alegría ante el beneficio que le reportan las nuevas medidas que aprobó su gobierno.

Nadie confundirá al campesino que fue tratado como un ser humano por primera vez después de aquel enero, porque antes el gobierno siempre estaba de parte de los latifundistas.

Hablo con pruebas porque mi propio abuelo cuando se quejó un día ante el jefe de la guardia rural porque las bestias del dueño dañaban sus sembrados recibió esta respuesta cruel: "Pues siembra más guajiro, para que alcance para los animales del dueño y para tus hijos".

A ese capitalismo que Fidel borró para siempre de la faz de nuestra tierra, Cuba jamás regresará.