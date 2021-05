“Hoy soy el campesino más feliz de Cuba, he comprado un tractor para el servicio de mi finca, de mis dos hermanos y de todo el que lo necesite en la cooperativa o en cualquier otra del municipio” me dijo emocionado.

Periodista- Dime las características del equipo

Herminio- Es un tractor nuevo Belarus de tracción delantera y me costó 27 mil dólares.

Periodista- Usted es un gran productor y ahora será mejor aún

Herminio- Soy un gran productor de ganado genético y cultivos varios.

Periodista- ¿Soñó algún día con adquirir un tractor nuevo?

Herminio- Sinceramente, nunca lo pensé, agradezco a la Revolución esa oportunidad. Y el tractor me servirá para incrementar la producción que tanto el pueblo necesita.

Periodista- Bueno, hablemos de Herminio, ¿siempre fue campesino?

Herminio- No, qué va, en los años 80 fui dirigente de la UJC, pero me gusta el campo y el ganado sobre todo. Hoy tengo más de 60 hectáreas en usufructo y soy un ganadero que me dedico a la cría de cebú rojo. Mi rebaño de más de cien cabezas es una belleza, te invito a la finca.

Periodista- Claro que iré a visitar su finca, falta que hace mejorar genéticamente el ganado vacuno, una de las asignaturas pendientes de esa rama.

Herminio- Soy productor de ganado genético hace 28 años y mi objetivo fundamental es sacar sementales para los centros de reproducción y para los demás campesinos para que puedan mejorar genéticamente su ganado. Tengo un total de 115 sementales vendidos en diferentes años. Y logro cada año más de un 70 por ciento de natalidad, en el 2020 logré más del 80 por ciento

Periodista- Eso quiere decir que usted vive pendiente de las vacas las 24 horas.

Herminio- Hay que vivir detrás de la vaca, con la comida, el agua, la atención, el manejo. Además estudié veterinaria, tengo esa ventaja y le presto ese importante servicio, estoy pendiente de la salud del rebaño.

Periodista- Y además del ganado, produce cultivos varios

Herminio- Sí, la finca mía produce cultivos varios pero, ahora vamos a incrementar su producción porque teniendo un tractor se me facilita más preparar y cultivar la tierra.

Periodista- Bueno, usted compró el primero pero esto forma parte de una política del país y otros campesinos también podrán tener su tractor. Pude ver otro más pequeño que vale 17 mil dólares esperando comprador allí en el patio.

Herminio- Estoy seguro que todo el que pueda llegar al dinero lo hará. Y más ahora que el campesino puede hasta exportar sus producciones. Eso significa mejoría para el campesino y desarrollo para el país. La Revolución está dando nuevas ofertas y posibilidades a los campesinos y eliminando trabas que todo eso favorece la producción. Mejorar la tecnología significa producir más.

Periodista- Volviendo al inicio, entonces usted se considera un campesino afortunado.

Herminio- Claro que soy un campesino afortunado, y ahora lo más importante es echar palante.

Periodista- Tienes algún mensaje final

Herminio- Decirle a todos los campesinos que debemos tratar de producir más todavía de lo que nos piden y que todo lo hagamos legalmente para que el país avance por el camino correcto.