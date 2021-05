UCLV informa sobre el proceso de ingreso a la FEU para los estudiantes de Villa Clara

En el espacio, se explicará a los alumnos cómo se ha reorganizado por Consejos Populares el funcionamiento de la FEU en tiempos de COVID-19 y se presentarán los dirigentes que estarán al frente en cada Consejo Popular.

Durante las actividades, los Decanos de las diferentes facultades realizarán encuentros de intercambio con los estudiantes para valorar la marcha del curso escolar 2021, a partir del análisis de los resultados obtenidos en la primera etapa del primer periodo y de las particularidades de segunda etapa que ya ha dado inicio. Será una ocasión propicia para canalizar inquietudes y lograr un mayor acercamiento con nuestros alumnos.



En el caso de los estudiantes residentes en Santa Clara, las actividades se desarrollarán el lunes 3 de mayo en la Sede Central de la Universidad, para lo cual se trasladarán en el tren universitario, que saldrá a las 7.30 am del ferrocarril. De igual manera, se garantizará la salida de algunos ómnibus de la ruta 3 a las 7.00 am. Se ha previsto también, la salida de un ómnibus a las 7.00 am desde la Tienda de TRD del Reparto “José Martí”, para apoyar el traslado de los alumnos que residen en esta zona. El regreso a Santa Clara está asegurado a partir de la 1.00 pm.



Para el resto de los municipios de Villa Clara, las actividades se realizarían en los propios territorios donde residen los alumnos según el siguiente cronograma:

La dirección de la UCLV, con el apoyo de los Consejos de Defensa Municipales, asegurará el estricto cumplimiento de todas las medidas sanitarias establecidas para ante el escenario epidemiológico que hoy enfrenta el país producto de la COVID-19.