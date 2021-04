Ya están de fiesta proletaria los trabajadores villaclareños

Añadió que la fecha se celebrará de una manera diferente por segundo año debido a la COVID-19, bajo el lema «Unidos: Hacemos Cuba».

Explicó que esta vez no temblarán las calles ni las plazas al paso de las personas en los tradicionales desfiles, pero tampoco dejará de ser una jornada donde reine optimismo, alegría, compromiso y confianza en la Revolución y que servirá para ponderar el desempeño individual y colectivo.



Morales Verea apuntó que no se dejará de realizar tampoco el reconocimiento oportuno a los colectivos laborales que han cumplido sus planes, los relacionados directamente al enfrentamiento a la COVID-19, a los que han dado respuesta a un grupo de actividades vinculadas con la sustitución de importaciones, el fomento de fondos exportables, el encadenamiento productivo y la producción de alimentos, junto a la zafra azucarera.



Asimismo, tendrán el reconocimiento especial los trabajadores de la Salud y la Educación, así como los que laboran en el polo científico villaclareño.



El programa diseñado incluye jornadas de trabajo voluntario, intercambio con los héroes y heroínas del trabajo, exdirigentes sindicales, labores de embellecimiento y engalanamiento de los centros de trabajo y las principales arterias de las ciudades y poblados.



Para el día 24 está previsto un trabajo voluntario diferente, organizado como un desfile dirigido a la producción de alimentos, también se rendirá homenaje a Jesús Menéndez desde su casa natal y a Alfredo López, en los municipios de Encrucijada y Sagua la Grande, respectivamente.



El propio Primero de Mayo se le rendirá el homenaje al Che con la colocación de una ofrenda floral en nombre de los trabajadores villaclareños y posteriormente se efectuará un recorrido por los principales centros de aislamiento y hospitales que prestan servicios ante la COVID-19, entre otras actividades.



Julio Morales Verea ponderó el esfuerzo de los trabajadores que no han dejado de brindar su aporte cuando el territorio y el país transitan por un complicado escenario epidemiológico y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, así como las transformaciones llevadas a cabo con la implementación de la Tarea Ordenamiento.