A 61 años de proclamar la consigna ¡Patria o Muerte!

Conversando sobre el tema con la Doctora Iliana Echevarría Aldama, profesora de la Universidad Central "Marta Abreu de Las Villas", me contaba que desde un inicio nuestros líderes sabían que una Revolución solo vale si sabe defenderse.

Con ese propósito decidieron la compra de armas a Argelia, que fueron trasladadas a La Habana en la embarcación La Coubre.

Estas armas eran un imperativo debido a los constantes ataques enemigos ante las medidas nacionalistas de la Revolución naciente. Uno de esas agresiones fue el atentado en el puerto, cuyas dos explosiones hacen pensar que tenía el propósito principal de asesinar al Comandante en Jefe, sabiendo que acudiría al socorro de las más de cien víctimas.

Mi entrevistada, una estudiosa de la historia de la Revolución Cubana me recuerda que fue al otro día, en el sepelio a los caídos en el vil atentado, cuando Fidel proclama la consigna de ¡Patria o Muerte!, al expresar: Y no solo sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer cualquier agresión y no tendremos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte.

La Doctora asegura que esta consigna se convirtió desde entonces en la expresión de la determinación del pueblo de defender la Patria a costa de cualquier sacrifico. Es por eso que en esta guerra que nos hacen desde hace más de 60 años han escogido este símbolo para atacarlo, porque así agreden a Fidel, a su legado y a la propia Revolución.

Alerta la historiadora que por eso tenemos que estar alertas y pendientes de todo lo que ocurre porque nos quieren arrebatar todo lo que ha sido valioso para nuestro pueblo durante tanto tiempo.