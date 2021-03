La empresa de materias primas y sus retos ante la tarea ordenamiento

Los colectivos de la Empresa de Materias Primas en Villa Clara no han dejado de producir en medio de la pandemia, ante la cual cumplen con las medidas sanitarias para la protección de su salud. Continúan aportando al mercado nacional, a la sustitución de importaciones y al fomento de las exportaciones.

La Empresa de Materias Primas en Villa Clara no ha detenido su accionar y marcha con saldos favorables en este 2021 enfrentando los retos que impone la COVID-19 y la implementación de la tarea ordenamiento. Así lo confirmó su director adjunto Rafael Machado Reyes.

De acuerdo con la fuente, la entidad cerró el primer mes de 2021 con utilidades, año para el cual tienen un plan en valores ascendente a 133 millones de pesos que están en correspondencia con los volúmenes previstos en cada uno de los productos de su cartera de negocios.

Entre los retos que enfrentan, dijo Machado Reyes, esta garantizar el empleo a todos sus trabajadores, los cuales hasta la fecha no han tenido afectación alguna y todos han recibido sus correspondientes ingresos acorde a los resultados en sus diferentes labores.



Destacar que están incursionando en varios nuevos productos encaminados a potenciar programas priorizados como la construcción de viviendas, apuntó el directivo.



Al decir de Machado Reyes, marchan con pasos seguros en este 2021, cuando cumplirán 60 años de su creación por el Comandante Ernesto Che Guevara.