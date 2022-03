Directores de equipos mantienen su optimismo en béisbol en Cuba

En conferencia de prensa, en la sede del estadio Augusto César Sandino de esta ciudad al centro de la isla, el preparador de los llamados Cachorros holguineros, Fenicio García, se mostró muy satisfecho por la barrida de sábado y domingo frente a Villa Clara.

“En los últimos 15 juegos hemos ganado 11 partidos que nos han permitido escalar posiciones en la tabla, y aunque aún andamos por el lugar 12, estamos seguros de que en la segunda vuelta nos ubicaremos entre los ocho primeros que es nuestro propósito y compromiso”, dijo Fenicio.

El entrenador de Holguín ponderó la actuación hoy de su pitcher Yusmel Velázquez que obtuvo la victoria dominical ante los anfitriones, 10 carreras por cuatro y archivó su primer triunfo en el torneo, pues en la mayoría de los desafíos ha actuado en el rol de relevista.

Holguín marcha en la Serie Nacional como uno de los equipos más defensivos del país y con el aumento de la ofensiva se convierte en un rival difícil para los conjuntos de Artemisa y Pinar del Rio a los que enfrentarán en las próximas subseries.

Por su parte, el mentor de los Azucareros de Villa Clara, Pedro Jova, tras ser barrido por Holguín vio cómo su conjunto descendió de los ocho punteros del torneo, motivado por una precaria ofensiva, defensa errática, y un cuerpo de lanzadores que ha perdido efectividad en los últimos encuentros.

No obstante, Pedro Jova no pierde sus esperanzas de clasificar: “Esto es solo una mala racha, pero tengo un equipo de jóvenes con muchos deseos de jugar, que no han perdido la combatividad, y con ese espíritu enfrentaremos a Sancti Spíritus aquí de martes a jueves próximo».

Anunció que su pitcher estelar Freddy Asiel Álvarez estará listo para el desafío del jueves luego de recuperase de una lesión en su brazo de lanzar.