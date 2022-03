Victoria de Granma, 9-3, contra Villa Clara

Granma: P: Sale Jorge Félix Castillo y entra Yasmani Hernández Rojas (d). Roel Santos recibe boleto. Carlos Benítez out en fly a 1B. Pedro Juaquín Almeida Tamayo (batea por Guillermo Avilés) jit por el central y Roel Santos avanza a 2B. Iván Prieto jit que impulsa la séptima de Granma (anota Roel Santos). Darién Palma conecta jit y entra la octava de Granma. Yulián Milián out en fly al camarero. Francisco Venecia jit al central que impulsa la novena (anota Iván Prieto) y Darién Palma avanza a 3B. David Tamayo es out 63 en rolling por el SS.

3 carreras, 4 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

Villa Clara: Frank Carlos Reyes Muñoz (batea por Leandro Turiño) batea rolling a 3B se embasa por error del antesalista Osvaldo Abreu. Víctor Manuel Hernández Machado batea por Yosbel Borges y es out 63 en rolling. Frank Carlos Reyes a 3B. Eloy Jesus Ferrer Beovides (batea por Julio Enrique Miranda) es out 43 y anota Frank Carlos Reyes la tercera carrera. Mailon Tomás Alonso Toledo (batea por Cristian Rodríguez) se poncha.

1 carrera, 0 jit, 1 errror, 0 quedados

8 El juego, 2-6

Granma: Yulián Milián jit en rolling al central. Francisco Venecia se embasa por jugada de filder's choice y Yulián Milián es out en 2B. David Tamayo se poncha y Francisco Venecia se roba la 2B. Osvaldo Abreu out en foul fly al izquierdo.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Ariel Díaz Paret out en fly al torpedero en lo corto del central. Magdiel Gómez out 53 en rolling a 3B. Reidel Pedraza jit por el central en conexión por el box. P: Sale Joel Mojena (golpeado por la conexión y entra Carlos Santana Satiesteban. Juan Carlos López jit en rolling al izquierdo y Reidel Pedraza avanza a 2B. Yurién Vizcaíno out en fly a 1B.

0 carreras, 2 jits, 0 errores, 2 quedaron en circulación

7 El juego, 2-6

Granma: Francisco Venecia se poncha. David Tamayo jit al derecho. Osvaldo Abreu jit en toque por el box y David Tamayo avanza a 2B. Roel Santos en out en fly al central. Carlos Benítez jit de línea al central que impulsa la quinta de Granma (anota Davíd Tamayo), y Osvado Abreu avanza a 3B . P: Sale Javier Mirabal y entra Pedro Manuel Castillo Pérez (z). Guillermo Avilés conecta jit al izquierdo que impulsa la sexta de los Alazanes. Iván Prieto recibe boleto, y Guillermo Avilés avanza a 2B. P: Sale Pedro Manuel Castillo y entra Jorge Félix Castillo Dueñas. Darién Palma out en línea al izquierdo.

2 carreras, 4 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación

Villa Clara: Leandro Turiño se ponchó. Yosbel Alexander Borges Arango (batea por Ariel Pestano) out en fly al central. Julio Enrique Miranda recibe boleto. Cristian Rodríguez se poncha.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 1 quedó en circulación

6 El juego, 2-4

Granma: Iván Prieto out en fly al central. Darién Palma out en fly al derecho. Yulián Milián se poncha.

0 carreras, 0 jit, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: Ariel Díaz Paret se embasa por error del torpedero Yulián Milián en rolling por el SS. Magdiel Gómez rolling de jit al izquierdo y Ariel Díaz avanza a 2B. Reidel Pedraza out en fly al izquierdo a guantes del torpedero. Juan Carlos López se embasa por error en tiro del torpedero Yulián Milián, y Ariel Díaz anota la segunda de Villa Clara y Magdiel Alfredo López es out en 2B. Yurién Vizcaíno es out 13 en rolling al box.

1 carrera, 1 jit, 2 errores, 1 quedó en circulación

5 El juego, 1-4

Granma: Yulián Milián out en fly al derecho. Francisco Venecia recibió boleto. David Tamayo se embasa por error en fildeo del camarero Ariel Díaz Paret en rolling por 2B. Francisco Venecia avanza a 2B. Osvaldo Abreu conecta triple al central, que impulsa dos carreras (anotan Francisco Venecia y David Tamayo). Roel Santos conecta jit de rolling por el SS que impulsa la cuarta carrera de Granma. Carlos Benítez jit de línea al derecho y Roel Santos llega a 2B. Guillermo Avilés batea para doble play 4663 en rolling por 2B.

2 carreras, 3 jits, 1 error, 1 quedó en circulación

Villa Clara: Ariel Pestano conecta jit de línea al derecho. Julio Enrique Miranda out en fly al central. Cristian Rodríguez al bate y Ariel Pestano es out 26 cuando intentaba robar la 2B. Cristian Rodríguez sigue bateando y se poncha.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

4 El juego, 1-1

Granma: Guillermo Avilés se ponchó. Iván Prieto out en fly al izquierdo. Darién Palma out 63 en rolling por el SS.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: Reidel Pedraza conecta doble de rolling. Juan Carlos López out 43 en rolling por 2B, y Raidel Pedraza avanza 2B. Yurién Vizcaíno out 43 en rolling por 2B e impulsa la primera carrera de Villa Clara, que anota Reidel Pedraza. Leandro Turiño out 53 en rolling por 3B.

1 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

3 El juego, 1-0

Granma: Osvaldo Abreu jit al izquierdo. Roel Santos batea para doble play 4663 en rolling por 2B y Osvaldo Abreu es out. Carlos Benítez se ponchó.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: 8- Cristhian Leonardo Rodríguez García (3B) out 63 en rolling por el SS. 9- Ariel Alejandro Díaz Paret (2B) out en fly al izquierdo. Magdiel Gómez out 3 en rolling a 1B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

2 El juego, 1-0

Granma: 4- Carlos Benítez Pérez (D) recibe boleto. 5- Guillermo José Avilés Difurnó (1B) se embasa por error en fildeo del inicialista Raidel Pedraza en línea a 1B y Carlos Benítez avanza a 2B. 6- Iván Prieto González (R) out en línea al derecho. 7- Darién Palma Fonseca (JI) recibe boleto y Guillermo Avilés avanza a 2B y Carlos Benítez a 3B. Con las bases llenas, 8- Yulián Rafael Milián Santos (SS) se poncha. 9- Francisco Jesús Venecia Suárez (JD) conecta infield hit por 2B en rolling que impulsa la primera carrera de Granma (anota Carlos Benítez). David Y. Tamayo se embasa por jugada de filder's choice y Darién Palma es out.

1 carrera, 1 jits, 0 errores, 3 quedaron en circulación

Villa Clara: 5- Leandro Daimar Turiño Thompson (JC) out en fly al central. 6- Ariel Pestano Rosado (BD) se ponchó. 7-Julio Enrique Miranda Manso (R) out 4 en línea a 2B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

1 El juego, 0-0

Granma: P: Javier Mirabal Espinosa. 1- David Y, Tamayo Carrazana (2B) out en foul fly al derecho. 2- Osvaldo Abreu Sánchez (3B) out en fly al derecho. 3- Roel Santos Martínez (JC) out 53 en rolling por 3B.

0 carreras, 0 jits, 0 errores, 0 quedados

Villa Clara: P: Joel Mojena Machado. 1- Magdiel Alfredo Gómez Siscal (SS) out 63 en rolling por el SS. 2- Reidel Pedraza Fernández (1B) en fly al derecho. 3- Juan Carlos López Rojas (JD) jit de línea al derecho. 4-Yurién Vizcaíno Rodríguez (JI) out 3 en rolling por 1B.

0 carreras, 1 jit, 0 errores, 1 quedó en circulación