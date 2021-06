Béisbol: Anuncian preselección de equipo Villa Clara para Serie Nacional 61

«Después de las dos primeras etapas de entrenamiento, quien se encuentra en el listado fue por el rendimiento que ha tenido. Habíamos manejado una cifra de 40 atletas, pero decidimos ampliar el grupo porque queremos analizar a algunos que también rindieron. Además, incluimos un mayor número de lanzadores, varios aún son duda para nosotros», declaró el comisionado provincial del deporte Ramón Moré en conferencia de prensa realizada este viernes en el estadio Augusto César Sandino.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Dayron Pérez Urbano

Sobre esta área —la más importante del equipo en los últimos años— el director del Villa Clara, Pedro Jova comentó que varios atletas serán valorados en la siguiente fase del entrenamiento para reconocer la recuperación de lesiones y el rendimiento. «Tendremos dos semanas donde enfrentarán a los bateadores en situaciones de juego para evaluar sus brazos y sus posibilidades para la competencia».



Al mismo tiempo, el nuevo entrenador anaranjado reconoció a quienes destacaron en esta área durante las pasadas cuatro semanas de entrenamiento, en las cuales también se incluyeron once juegos de preparación en detrimento de una serie provincial. «Nunca había visto a Freddy entrenar como lo está haciendo. He conversado con él y pienso que con trabajo va a tener resultados». En esta etapa, además del experimentado lanzador corralillense, fueron reconocidos por su desempeño el zurdo Eduardo Rodríguez y el derecho Alain Sánchez.



Mientras, entre los jugadores de posición, según las evaluaciones de los juegos y entrenamientos, destacaron Magdiel Alfredo Gómez y Cristian Rodríguez. Al tratarse de dos torpederos, el director villaclareño declaró que durante la etapa culminada y en la próxima jugadores como estos serán probados en varias posiciones.



«Queremos una polivalencia en los integrantes del grupo. Además del caso de los torpederos, pensamos probar a Juan Carlos López, anunciado como jugador de cuadro, en los jardines. Algo similar ocurrirá con Vizcaíno, quien también tendrá la posibilidad de ocupar la primera base. Mientras, hemos anunciado a Luis Darío Machado en la receptoría, pero sabemos que podemos utilizarlo en diferentes funciones. Buscamos peloteros útiles».



Sobre el caso específico de Yulexis La Rosa, el cuerpo de dirección maneja la posibilidad de aprovecharlo en momentos específicos. «No jugará todos los días, lo utilizaremos para cerrar partidos o con los líderes del staff como Freddy o Alain. Lo que no puede pasar es que quede fuera del equipo, porque puede ayudar mucho a los jóvenes. Hasta este minuto el receptor regular del equipo es Ariel Pestano Jr. por el rendimiento y la capacidad que ha mostrado», aclaró Jova.



Dentro de la preselección, destaca la inclusión del jardinero Dariel Polledo, quien a sus 21 años ya ha participado en cinco series nacionales con el equipo de Matanzas. Aunque ha tenido poco protagonismo, tiene una buena proyección en su rendimiento y pudiera aportar mucho al equipo. Al mismo tiempo, se incluyó el lanzador habanero Marino Fernando Cárdenas.



Además, en la lista se incluyen dos jugadores que actúan en ligas extranjeras, pero que, según Ramón Moré, pudieran incorporarse en algún punto de la serie en dependencia de sus posibilidades y estado de forma. Son los casos del jardinero Yordany Linares (México) y el lanzador derecho Ernesto Puñales (Puerto Rico).



Sobre la siguiente etapa de entrenamientos que tendrá el grupo seleccionado, Ricardo González, quien se encuentra al frente de la preparación, comentó que: «Luego de cumplirse los objetivos de escoger la preselección y evaluar los jugadores en sus posiciones y sus habilidades en la fase que cierra, comenzaremos el próximo 12 de junio un trabajo de 12 semanas en las que tocaremos, además de los juegos y trabajo por posiciones, labores en el orden físico que incluyen sesiones en altura y playa.



De lo que se propone con el equipo para la siguiente serie, Jova comentó «hasta ahora hemos realizado un trabajo muy bueno y esperamos mantenerlo. Estamos hablando de ver un equipo VC combativo y con disciplina en el terreno. Los resultados llegarán. Vamos a mejorar el lugar y si nos metemos entre los ocho hay que contar con nosotros —declare Jova—. Yo no soy mago, pero tengo visión y también un poco de suerte», agregó en tono jocoso.

La preselección quedó conformada de la siguiente manera:



Receptores: Ariel Pestano (3 SN), Jesús Daniel Olivera (4), Luis Darío Machado (1), Julio Miranda (5) y Yulexis La Rosa (20).



Jugadores de cuadro: Raidel Pedraza (2), Cristian Rodríguez (1), Magdiel Alfredo Gómez (4), Yuri Marcos Fernández (1), Ariel Díaz Parte (1), Juan Carlos López (3), Yurién Vizcaíno (9), Yeniet Pérez (17), Duviel Zamora (3), Frank Carlos Muñoz (2) y Eloy Jesús Ferrer (novato).



Jardineros: Andy Zamora (21), Leandro Turiño (8), Elicel Arrechavaleta (novato), Yosbel Borges (novato), Mailon Tomás Alonso (3), Ottoniel González (3), Víctor Manuel Hernández (novato), Dariel Polledo (5) y Yordany Linares (3).



Lanzadores: Freddy Asiel Álvarez (16), Alain Sánchez (16), Pablo Luis Guillén (5), Oscar Hernández (3), Daniel Condes (3), Eriel Carrillo (4), Raidel Alfonso (2), Javier Mirabal (6), Randy Cueto (1), Yasmany Hernández (11), Pedro Manuel Castillo (5), Eduardo Rodríguez (2), Jordys Martínez (1), Marino Fernando Cárdenas (novato), Jorge Félix Castillo (1), José Carlos Quesada (novato), Eddy Howard Díaz (3), Dairon Casanova (novato), Pedro Carlos González (1), Abraham Monzón (novato), Luis Enrique Medina (novato), Oscar Luis Aveillé (2) y Ernesto Puñales (novato).

Con información de Andy Rodríguez Sánchez y Dayron Pérez Urbano