Federación Cubana de Béisbol denuncia irregularidades

West Palm Beach.- LA FEDERACIÓN Cubana de Beisbol (FCB) denunció irregularidades que consideró inaceptables en el contexto del torneo preolímpico de las Américas, acogido por esta ciudad.



A continuación la nota íntegra, enviada a las autoridades de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).



PRONUNCIAMIENTO DE LA FCB



West Palm Beach, 31 de mayo del 2021



A: Confederación Mundial de Béisbol y Softbol



De: Federación Cubana de Béisbol



Estimados Señores:



La Federación Cubana de Béisbol considera inaceptable que personajes contrarios al espíritu propio de un evento deportivo atenten contra la concentración del equipo que nos representa en el torneo preolímpico con sede en Florida, Estados Unidos.



Lo sucedido hoy, cuando una persona irrumpió en el terreno durante el encuentro entre Cuba y Venezuela, sin que las autoridades respondieran con la agilidad necesaria, constituye un claro ejemplo de lo que no debe suceder si las autoridades locales actúan como establecen los protocolos de seguridad que merecen los protagonistas de esta cita.



Advertimos además que la portación de carteles y las ofensas verbales, particularmente orquestadas en las zonas de palcos detrás de home y sobre el banco ocupado por nuestro equipo, resultan otras acciones inadmisibles con las que no estamos dispuestos a lidiar, y recordamos que estos elementos fueron advertidos oportunamente, lo que nos coloca en la necesidad de reiterarlos y hacerlos público.



No frenar esa situación resultaría tributar a la generación de un clima desestabilizador para atletas, entrenadores y demás miembros de nuestra delegación, que reitera su compromiso con la misión de entregarse a fondo en cada presentación y contribuir al espectáculo desde el respeto a la ética y al juego limpio.



Insistimos en que el Gobierno de los Estados Unidos, en su condición de país anfitrión, y el Comité Organizador, tienen el deber de velar por la seguridad de todos los asistentes a este certamen.



Les saluda



Atentamente,



Luis Daniel Del Risco



Federación Cubana de Béisbol