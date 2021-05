Tropiezo ante Venezuela en Preolímpico de Béisbol

En la grama de The Ballpark of the Palm Beaches, de esta ciudad estadounidense, la escuadra del mánager José Alguacil celebró los decisivos jonrones del antesalista Hernán Pérez (5-3, 1CI, 2CA, 1 HR, 1-3B), el receptor Robinson Chirinos (5-1, 1CI, 1CA, 1HR) y el designado Carlos Pérez.



Este último merece párrafo aparte, al erigirse verdugo del pitcheo cubano, con tres “cohetes” en cuatro turnos al bate, igual cifra de carreras impulsadas, una anotada, el referido bambinazo y un boleto.



Un total de 12 imparables soltaron los exponentes de Alguacil, quien también ovacionó el partido multijits del jardinero izquierdo Alexander Palma (5-3), aunque deberá estar atento al tacto de sus muchachos, pues se tomaron 10 ponches.



Cuba, por su parte, conectó 10 indiscutibles –entre esos dos golpes de vuelta completa-, con destaque para el máscara Yosvani Alarcón (4-2, 1CA), el torpedero Erisbel Arruebarruena (4-2, 2CI, 1CA, 1HR) y el emergente Lisbán Correa (1-1, 2CI, 1CA).



Correa lideró la rebelión del equipo de la Isla en el noveno episodio, tras salir del banco y llevar la redonda fuera de los límites del parque con un corredor en circulación.



Empero, el toletero Rafael Viñales cedió el out 27, cuando Yordanis Samón descansaba en el primer cojín.



El éxito terminó en el historial del relevista Adrián Almeida (1-0, 0.2), el revés en la hoja de servicios de Lázaro Blanco (0-1, 3.2, 4C, 5H, 4BB, 5K) y el juego salvado fue a la cuenta de Moisés Gómez (1, 0.1, 1BB).



Tras este resultado de la llave B, Venezuela (1-0) enfrentará el martes a Colombia, mientras Cuba (0-1) intentará variar su panorama ante Canadá. Cafeteros y canadienses chocarán hoy a las 19:00 horas.



La jornada inaugural de la lid también contempla el desafío entre Estados Unidos y Nicaragua, todos miembros del apartado A.



Este torneo otorgará al campeón un boleto a los Juegos de Tokio, mientras segundo y tercer puestos obtendrán el derecho de asistir al preolímpico mundial programado en la ciudad mexicana de Puebla, del 22 al 26 de junio.



RESULTADO



Venezuela 6 12 0.



Cuba 5 10 0.



Ganó: Adrián Almeida (1-0).



Perdió: Lázaro Blanco (0-1).



Salvó: Moisés Gómez (1).

Jonrones: Hernán Pérez, Robinson Chirinos, Carlos Pérez, Erisbel Arruebarruena y Lisbán Correa.