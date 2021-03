Pablo Guillén, único villaclareño en pre cubana de béisbol

Para el evento, pactado del 17 al 24 de abril, se han convocado a cuatro receptores, 11 jugadores de cuadro, siete jardineros y 14 tiradores, de los que saldrán los 24 que representarán a la Isla. El grupo es una mezcla de figuras establecidas y en desarrollo, todos dirigidos por el mentor Armando Ferrer.



El comisionado cubano de la disciplina, Ernesto Reinoso, afirmó en conferencia de prensa: “La necesidad de que los atletas no involucrados en la final se preparen, y la obligación de cubrir determinados trámites, incluidos los migratorios, nos impiden esperar a la conclusión de la 60 Serie Nacional”.



Reinoso informó también que la preparación comenzará el cercano día 22 de marzo, en Matanzas, en medio de las medidas sanitarias impuestas por la situación epidemiológica impuesta por la pandemia de la COVID-19.



Esta es la nómina de la pre-selección criolla para la III Copa del Caribe:



Receptores (4): Iván Prieto González (GRA), Rafael Viñales Álvarez (LTU), Andrys Pérez García (MTZ) y Yosvani Alarcón Tardío (LTU)



Jugadores de cuadro (11): Lisbán Correa Sánchez (IND), Guillermo Avilés Difurnó (GRA), César Prieto Echevarría (CFG), Santiago Torres Baena (SCU), Yordan Manduley Escalona (HOL), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Dayán García Ortega (ART), Pavel Quesada Pedroso (CFG), Yadil Mujica Díaz (MTZ), Daniel Pérez Pérez (CFG) y Andrés Hernández Díaz (IND)



Jardineros (7): Dennis Laza Spencer (MAY), Yasniel González Vega (MAY), Yoelkis Guibert Stevens (SCU), Roel Santos Martínez (GRA), Raico Santos Almeida (GRA), Yadir Drake Domínguez (MTZ) y Geyser Cepeda Lima (SSP)



Lanzadores (14): Lázaro Blanco Matos (GRA), Carlos Juan Viera Álvarez (LTU), Yoanni Yera Montalvo (MTZ), Frank Madan Montejo (CMG), Pablo Luis Guillén Díaz (VCL), Bryan Chi Montoya (IND), Carlos Font Mustelier (SCU), Yunior Tur Pozo (SCU), Renner Rivero Estrada (MTZ), Marlon Vega Travieso (MAY), Dariel Fernández Baz (PRI), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Naykel Cruz Saldívar (MTZ) y Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP)