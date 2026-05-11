Yarisleidis Cirilo vuelve a destacar con plata en Copa del Mundo en Hungría

La guantanamera, medallista olímpica en París 2024, volvió a exhibir su potencia en los tramos decisivos de una distancia donde cada palada define destinos, consolidando su estabilidad competitiva en el inicio del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 dentro de un escenario que reúne a la élite mundial.
También dejó señales alentadoras la joven Yisnolis López, quien dominó la Final C con tiempo de 46.30 segundos tras mejorar notablemente su registro previo, evidenciando progresión y carácter competitivo frente a rivales de Estados Unidos y Francia en una actuación que suma experiencia y confianza.
El desempeño cubano en Szeged adquiere mayor relieve al recordar que ayer sábado Cirilo y López conquistaron el oro en el C2-200 metros con tiempo de 41.53 segundos, imponiéndose en un cierre electrizante al bote de China y confirmando el excelente momento de ambas.