Vuelven a picar las Avispas a los Leopardos Azucareros en la Serie Nacional de Béisbol

Las Avispas de Santiago de Cuba picaron por segunda jornada consecutiva a los Leopardos Azucareros de Villa Clara, en la continuación del cuarto enfrentamiento particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Para los indómitos este resultó el décimo éxito de forma sucesiva para ratificarse en la cima de la tabla de posiciones del certamen con 15 sonrisas.

La victoria santiaguera ante los anaranjados en la tarde de este miércoles fue con pizarra de 6 carreras por 4, en choque decidido en el final del octavo episodio por cuadrangular de Alexander Yanes frente al relevista José Carlos Quesada con un corredor en circulación, cuando el marcador estaba igualado a 4 anotaciones.

En el partido que tuvo de sede al estadio Guillermon Moncada de la Ciudad Héroe, Yoelquis Guibert, conectó su octavo jonrón de la campaña para quedarse solo en ese liderato.

A la ofensiva por los orientales sobresalió Maikel Poll al batear de 4-3 con un doble y 2 fletadas para el plato.

Por los del centro del país sacó la pelota del parque el jardinero Luis Darío Machado.

La victoria se la agenció el relevista Isdenis Nuñez, quién dominó a los 5 bateadores villaclareños que enfrentó.

Ramón More utilizó en el juego a 2 lanzadores, el abridor Alain Sánchez, que logró avanzar hasta el séptimo capítulo y el relevista José Carlos Quesada, quien salió por la puerta estrecha.

Villa Clara encajó la derrota número 13 de la justa, con solo 4 ganados, mientras Santiago de Cuba tiene 15 y 2, lanzando desde bien temprano su candidatura a luchar por el título j la pelota cubana.

Este jueves será el tercer encuentro a las 2 de la tarde en predios orientales.