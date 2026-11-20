El equipo de Villa Clara vuelve a jugar para 500 de average en la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol, al vencer por segundo día consecutivo al elenco de Artemisa, en el estadio Augusto César Sandino, de la ciudad de Santa Clara.

Los Leopardos Azucareros tienen ahora balance parejo de 17 victorias e igual cantidad de derrotas, luego de la sonrisa este jueves frente a los cazadores de la Villa Roja con pizarra final de 6 anotaciones por 5.

Desde la lomita, la victoria se la acreditó el veterano derecho de Cifuentes Alain Sánchez, mientras bate en mano sobresalieron el receptor santaclareño Leonardo Montero, con cuadrangular y 2 impulsadas y el jardinero dominicano Maikol Pérez con 2 remolcadas.

Números Finales:

VCL -6 -6 -3

ART -5 -7 -1

G: Alain Sánchez.

P: Kevin Vega.

JS: Lenier Abreu.

HR: Leonardo Montero.

El tope particular entre los Leopardos Azucareros de Villa Clara y los Cazadores de Artemisa continuará este sábado a la 1.30 de la tarde en el estadio Vicente Tomás Veliz, del municipio de Encrucijada.

Pinar del Río domina en occidente con balance de 27 victorias y 10 reveses, escoltado por Matanzas (21-14), Industriales (20-15), Cienfuegos (21-16), Mayabeque (19-17), Villa Clara (17-17), Artemisa (13-24) e Isla de la Juventud (5-30).

Los Leñadores de Las Tunas mandan en el circuito oriental con 26 victorias y 11 descalabros, seguido por Holguín (21-15), Granma (21-16), Santiago de Cuba (19-17), Ciego de Ávila (17-20) y Sancti Spíritus (17-20), Camagüey (14-22) y Guantánamo (11-25).