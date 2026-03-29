Vuelve a destacar el villaclareño Christian Rodríguez en el béisbol de Japón

El jugador de cuadro de Villa Clara, Christian Rodríguez, volvió a tener una destacada actuación en la temporada 2026 de la Liga Profesional de Béisbol de Japón.

Este domingo el pelotero de Cifuentes jugando con la filial de los Dragones de Chunichi en la liga menor, conectó su primer cuadrangular de la justa.

Christian Rodríguez sacó la pelota del parque frente a Saitama Seibu Lions.

El villaclareño alineó como séptimo bate y segunda base, y respondió de inmediato en el primer inning, con corredores en segunda y tercera, pues se habían envasado con sencillos productores Kōsuke Ukai y Ryuku Tsuchida.

En ese momento, logró descifrar un lanzamiento en curva del rival y conectó una línea potente hacia el jardín izquierdo que terminó en las gradas. El batazo se convirtió en un jonrón de tres carreras, ampliando la ventaja a seis anotaciones en la primera entrada, según publicación en redes sociales Ohboshi Yuhki.

Agrega el reporte que el rendimiento del pelotero de Villa Clara Christian Rodríguez confirma su buen momento ofensivo, luego de que el 27 de marzo conectará dos hits en cinco turnos.

Con actuaciones sobresalientes consecutivas, el jugador cubano comienza a consolidarse y a enviar un mensaje claro dentro de la organización de los Dragones de Chunichi, concluye la información desde la tierra del sol naciente.