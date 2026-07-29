Villaclareña Arlettys Acosta se corona campeona centroamericana de taekwondo

La atleta de taekwondo de Villa Clara Arlettys Acosta conquistó este martes la segunda medalla de oro de la disciplina en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La taekwondoca Arlettys Acosta, natural del municipio de Sagua La Grande, logró el título en la división de los 73 kilogramos, al derrotar en la final a la colombiana Kiara Paz.

La villaclareña remontó un primer parcial adverso, y logró conseguir su tercer titulo en citas centrocaribeñas.

Arlettys Acosta sumó así un nuevo capítulo dorado a su carrera, tras imponerse en un reñido combate final que definió como «el más trabajado» de sus tres títulos, según reporta el sitio digital Cubadebate.

Visiblemente emocionada y agotada tras el esfuerzo, la experimentada atleta confesó: «Estoy muy contenta, no tengo palabras. No sé ni lo que estoy hablando. Estoy súper cansada», agrega la publicación de Cubadebate.



La sagüera Arlettys Acosta reconoció que la final fue especialmente dura ante una rival joven con gran calidad, a quien describió como «dura» y «una de las mejores del área a nivel mundial».

Sobre sus tres coronas, la cubana explicó que, «en 2018 estaba como una niña, no sabía lo que hacía. En 2023 fue una pelea asequible, y este sí me tomó un poquito más de trabajo, pero se logró. Lo importante es que celebré la medalla».



En el diálogo con la prensa acreditada en la sede de la justa multideportiva regional, la atleta de la Villa del Undoso destacó el papel clave de su entrenador, a quien siguió al pie de la letra: «Siempre nos dice que cuando no sabemos qué hacer, estamos presionados o nerviosos, le demos paso».

Dedicó el triunfo a su madre, «que siempre confió en mí y me motivaba porque estaba muy nerviosa», y envió un mensaje al pueblo cubano: «Que no se den por vencidos. Sabemos cómo está la situación, pero si nosotros podemos salir adelante con las cosas negativas, también se puede», concluye el reporte de Cubadebate.