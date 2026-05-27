Un cuarteto de softbolistas villaclareñas beberá de la Copa Mundial

Cuatro villaclareñas aparecen en la nómina del equipo Cuba que participará en el grupo de la Copa Mundial de Softbol Femenino, con sede en República Checa, a partir del martes 16 de junio.

La experimentada lanzadora manicaragüense Anisley López Gutiérrez encabeza el cuarteto que completan la jugadora de cuadro Yiliet Medina Fuentes, la jardinera Keila Díaz Orozco y la también serpentinera Ananyelis Chávez Pérez.

Igualmente, de nuestro territorio integran el plantel su director, Jorge Lamas del Río, y el entrenador de bateo Jorge Luís Reguera Coubertier.

Cuba jugará en esta etapa antes las representaciones de Taipéi de China, Canadá, Italia, Australia y el equipo local.

Las restantes llaves se disputarán en Lima, Perú del 14 al 18 de julio, con los colectivos de Japón, Puerto Rico, Gran Bretaña, Venezuela, Perú y Uganda.

El apartado C jugará del 12 al 16 de septiembre en el OKC Softball Park, de Oklahoma City, en Estados Unidos, donde se desempeñarán las selecciones de Países Bajos, China, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el equipo anfitrión.

La Final de la Copa Mundial Femenina de Softbol de la WBSC se efectuará en el Talobilla Park de Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027, donde rivalizarán por el máximo galardón los dos mejores de cada grupo, junto a dos comodines.

Equipo Cuba a la Copa Mundial de Softbol

Receptoras: Rosangela Jardines Castillo (LTU) y Dayanis Justi Montoya (SCU).

Jugadoras de cuadro: Leannelis Zayas Pérez (GRA), Yilian Rondón Velázquez (GRA, capitana), Greter Martínez Poulot (SCU), Yiliet Medina Fuentes (VCL).

Jardineras: Elizabeth Robert Candó (GTM), Maidelis Reyes Castro (GTM), Lisaidis Samón Rojas (GTM), Keila Díaz Orozco (VCL) y Jennifer Pocena Días (SCU).

Lanzadoras: Yamelkis Guevara Limonta (SCU), Anisley López Gutiérrez (VCL), Ana Amalia González Arbolaez (SSP), Lixania Meléndez Castillo (SCU) y Ananyelis Chávez Pérez (VCL).

En el cuerpo técnico que encabeza Lamas y tiene como entrenador de bateo a Reguera, están el preparador físico Alían Delgado Lao y el entrenador de picheo Yasser Hernández Peraza.