Todo listo para el inicio de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

En su comunicación oficial, la entidad insistió en que el béisbol permanece “asido a las raíces culturales y de identidad nacional”, una afirmación que acompaña la decisión de reactivar el principal torneo selectivo del país pese a un contexto descrito como adverso.

La Federación aludió directamente al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos” y a un “cerco energético” que, según expresó, intenta “estrangular a toda una nación”. Bajo ese panorama, aseguró que “la pelota regresa a los estadios, a los hogares y al sentir de cada cubana y cubano”, como parte de un esfuerzo que calificó de “colosal”.

El torneo reunirá a los seis equipos mejor ubicados en la 64 Serie Nacional y se disputará en sus respectivos estadios. La fase clasificatoria se extenderá del 2 de mayo al 19 de junio, con un calendario de 40 juegos por equipo organizados en subseries de cuatro partidos.

De acuerdo con el programa divulgado, las semifinales tendrán lugar del 21 al 30 de junio, bajo el formato de play off al mejor de siete encuentros, con un día de traslado tras el segundo y el quinto desafío. La final, que mantendrá ese mismo esquema competitivo, se jugará del 2 al 10 de julio.

La política de refuerzos, reiterada contempla una selección mañana martes a las 10:00 a.m. Cada conjunto partirá de una base de 20 peloteros y podrá incorporar siete jugadores adicionales de una bolsa confeccionada por la propia Federación.

El proceso tendrá particularidades: las primeras cuatro rondas de elección estarán restringidas a esa bolsa inicial, mientras las tres restantes serán libres, siempre que los atletas sean elegibles. La normativa también deja claro que ningún director podrá añadir jugadores de su propio equipo de la Serie Nacional más allá de los 20 previamente definidos.

Los partidos comenzarán a las dos de la tarde y los juegos suspendidos o sellados se resolverán dentro de la subserie en curso, ya que “no habrá partidos de recuperación al final del calendario preliminar”. Al término de esta etapa, los cuatro mejores equipos en victorias y derrotas avanzarán a la postemporada.

Como parte de la agenda organizativa, este mismo martes se celebrará una reunión técnica previa al proceso de refuerzos, paso que completará los preparativos de una Liga que, según la propia Federación, intenta sostenerse en medio de múltiples tensiones, sin renunciar a su peso simbólico dentro del país.