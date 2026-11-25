Los Leopardos Azucareros de Villa Clara llegaron a 19 victorias en la sexagésimo quinta Serie Nacional de Béisbol, al superar a los Vegueros de Pinar del Río 12 anotaciones por seis, en el inicio del último tope particular de la contienda, y mantienen vivas las posibilidades de clasificar a los play off.

Con este éxito, los anaranjados —que acumulan 19 ganados y 18 perdidos—, ascendieron a la quinta posición de la zona occidental, con average de 514 y desplazaron a Mayabeque al sexto escaño, que tiene balance de 20 sonrisas y 19 descalabros y un average de 513.

Imagen: Tomada de la página de Facebook Leopardos de Villa Clara

Jugando en el estadio Augusto César Sandino de Santa Clara, los villaclareños se apoyaron en una ofensiva de 15 imparables, para respaldar el trabajo monticular del abridor Christian Rojas.

C. H. E

VCL -12 -15 -1

PRI - 6 - 10 - 1

G: Christian Rojas (2-2)

P: Ronaldo Crusá (1-0)

S: José Luis Braña (2do)

HR: Luis Darío Machado

A la ofensiva por los villaclareños sobresalieron el patrullero derecho y capitán Mailon Tomás Alonso, quien conectó de 3-2, con tres impulsadas, y dos anotadas; Luis Darío Machado bateó de 4-3 (un doble, un jonrón), tres remolques y una anotada, y Elicel Arrechavaleta de 4-2 (un triple), dos fletadas para la goma y una anotada.